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СМИ: На Украине завели дело после заявления Богдана о взятке
05 августа 2019, 11:54 • 164 • Украина
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело после заявления главы офиса президента страны Андрея Богдана о предложенной ему взятке.
© НАБУ
Об этом пишут «Украинские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Завели дело в четверг», — сообщил источник.
Он отметил, что уголовное производство открыто по статье о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды служебному лицу.
Богдан ранее в ходе брифинга заявил, что ему якобы предлагали взятку в размере $20 млн за то, чтобы Виталий Кличко остался на посту главы Киевской городской государственной администрации.
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