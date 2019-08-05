СМИ: На Украине завели дело после заявления Богдана о взятке

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело после заявления главы офиса президента страны Андрея Богдана о предложенной ему взятке.

Об этом пишут «Украинские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Завели дело в четверг», — сообщил источник.

Он отметил, что уголовное производство открыто по статье о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды служебному лицу.

Богдан ранее в ходе брифинга заявил, что ему якобы предлагали взятку в размере $20 млн за то, чтобы Виталий Кличко остался на посту главы Киевской городской государственной администрации.