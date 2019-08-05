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СМИ: На Украине завели дело после заявления Богдана о взятке

05 августа 2019, 11:54  •  164 • Украина
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело после заявления главы офиса президента страны Андрея Богдана о предложенной ему взятке.
 
© НАБУ
 

Об этом пишут «Украинские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Завели дело в четверг», — сообщил источник.

Он отметил, что уголовное производство открыто по статье о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды служебному лицу.

Богдан ранее в ходе брифинга заявил, что ему якобы предлагали взятку в размере $20 млн за то, чтобы Виталий Кличко остался на посту главы Киевской городской государственной администрации.

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