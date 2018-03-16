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СМИ: На Украине возбудили дело по факту организации выборов президента России в Крыму
16 марта 2018, 15:39 • 54 • Украина
Прокуратура так называемой Автономной Республики Крым, продолжающая работать в Киеве после вхождения полуострова в состав Российской Федерации, возбудила уголовное дело по факту организации выборов президента России в Крыму.
© Агентство городских новостей «Москва»
Об этом сообщает «Украинская правда».
«Производство открыто по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов) Уголовного кодекса Украины», — пишет издание.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин призвал жителей Крыма не принимать участие в выборах президента России, а также не способствовать их проведению.
Кроме того, украинский президент Пётр Порошенко также призвал страны «Большой семёрки» не признавать выборы в Крыму.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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