СМИ: На Украине возбудили дело по факту организации выборов президента России в Крыму

Прокуратура так называемой Автономной Республики Крым, продолжающая работать в Киеве после вхождения полуострова в состав Российской Федерации, возбудила уголовное дело по факту организации выборов президента России в Крыму.

Об этом сообщает «Украинская правда».

«Производство открыто по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов) Уголовного кодекса Украины», — пишет издание.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин призвал жителей Крыма не принимать участие в выборах президента России, а также не способствовать их проведению.

Кроме того, украинский президент Пётр Порошенко также призвал страны «Большой семёрки» не признавать выборы в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.