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СМИ: На Украине свыше 1000 человек с подозрением на коронавирус

17 марта 2020, 17:35  •  20 • Украина


На Украине в заражении на коронавирус СОVID-19 подозреваются 1000 человек.

Такую информацию опубликовал телеграм-канал «Резидент» со ссылкой на данные источника из Офиса президента Украины.

«Наш источник в ОП сообщил, что сейчас свыше 1000 человек по всей стране с подозрением на коронавирус. Из-за отсутствия экспресс-тестов, анализ могут делать только в Киеве, но лаборатория не справляется с таким количеством. Ситуация с эпидемией коронавируса может выйти из-под контроля, вот почему в Офисе президента обсуждают введение ЧП по всей стране», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине может быть введено чрезвычайное положение. На Украине от коронавируса умерла 71-летняя жительница Житомирской области. Всего официально заявлялось о 5 подтвержденных случаях инфицирования COVID-19. Накануне стало известно, что двое зараженных имеется в Киеве: студент, контактировавший с упомянутой жительницей Житомирской области, и прибывшая из Франции туристка, которая отдыхала там на курорте.

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