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СМИ: На Украине прекратили обновлять реестр коррупционеров
29 июля 2019, 14:09 • 63 • Украина
Украинский Минюст перестал вести открытый реестр лиц, которые подозреваются в совершении коррупционных преступлений. Об этом информирует украинское издание «Деловая столица» со ссылкой на данные сервиса Opendatabot.
РИА Новости
Отмечается, что с августа 2018 года в реестре «каждые 7—10 дней» обновлялись данные о коррупционерах.
При этом последнее обновление портала с данными зафиксировано 25 июня 2019 года.
Издание утверждает, что в связи с этим порядка 24 тыс. человек, совершивших коррупционное преступление, могут иметь потенциальную возможность вернуться на госслужбу.
По украинскому законодательству, осуждённое за коррупцию лицо не может занимать государственные должности как минимум в течение трёх лет.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил о планах Киева реформировать СБУ.
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