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СМИ: На Украине открыли дело против экс-директора «Укроборонпрома»

14 сентября 2019, 23:39  •  81 • Украина
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудило уголовное производство в отношении бывшего генерального директора концерна «Укроборонпром» Павла Букина.
 
© НАБУ
 

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в НАБУ.

Уточняется, что уголовное производство начато ещё 7 августа по ст. 366-1 УК по факту возможного предоставления недостоверной информации при подаче декларации.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в госконцерне «Укроборонпром».

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