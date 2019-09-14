СМИ: На Украине открыли дело против экс-директора «Укроборонпрома»

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудило уголовное производство в отношении бывшего генерального директора концерна «Укроборонпром» Павла Букина.

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в НАБУ.

Уточняется, что уголовное производство начато ещё 7 августа по ст. 366-1 УК по факту возможного предоставления недостоверной информации при подаче декларации.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в госконцерне «Укроборонпром».