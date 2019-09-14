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СМИ: На Украине открыли дело против экс-директора «Укроборонпрома»
14 сентября 2019, 23:39 • 81 • Украина
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудило уголовное производство в отношении бывшего генерального директора концерна «Укроборонпром» Павла Букина.
© НАБУ
Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в НАБУ.
Уточняется, что уголовное производство начато ещё 7 августа по ст. 366-1 УК по факту возможного предоставления недостоверной информации при подаче декларации.
Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в госконцерне «Укроборонпром».
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