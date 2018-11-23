СМИ: На Украине неизвестные украли самолёт

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В Полтавской области Украины неизвестные украли самолёт Ан-2 с территории бывшего аэродрома. Об этом информирует УНН со ссылкой на полицию.

©flickr / Dmitry Terekhov / Antonov An-2

По данным полиции, инцидент произошёл в селе Божковском. Также злоумышленники похитили шесть комплектов навесного оборудования и неисправный двигатель. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о краже. В августе в США сотрудник авиакомпании угнал и разбил самолёт.