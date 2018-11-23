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СМИ: На Украине неизвестные украли самолёт

23 ноября 2018, 13:24  •  53 • Украина
В Полтавской области Украины неизвестные украли самолёт Ан-2 с территории бывшего аэродрома. Об этом информирует УНН со ссылкой на полицию.
 
©flickr / Dmitry Terekhov / Antonov An-2
 

По данным полиции, инцидент произошёл в селе Божковском.

Также злоумышленники похитили шесть комплектов навесного оборудования и неисправный двигатель.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о краже.

В августе в США сотрудник авиакомпании угнал и разбил самолёт.

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