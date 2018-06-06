СМИ: На Украине двое военнослужащих избили 70-летнего волонтёра

На Украине двое военнослужащих избили пожилого волонтёра на вокзале в Николаеве. Об этом сообщает командование 36-й отдельной бригады морской пехоты в своём Facebook.

«В Николаеве, на одном из волонтёрских постов на железнодорожном вокзале двое военнослужащих во внеслужебное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили потасовку с дежурным, в ходе которой пострадало гражданское лицо», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего организовано служебное расследование. Командиром части на нарушителей наложено взыскание «Освобождение от военной службы по служебному несоответствию», которое будет реализовано в ближайшее время.

Как передаёт Укринформ со ссылкой на волонтёра Ирину Абрамову, военные избили 70-летнего волонтёра из-за того, что он не пропустил их в нетрезвом состоянии на волонтёрский пункт.

Ранее на Украине военнослужащий бросил гранату в жителей села из-за конфликта.