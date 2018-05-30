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СМИ: На месте убийства Бабченко найдены три гильзы для пистолета Макарова

30 мая 2018, 13:09  •  55 • Украина
На месте убийства журналиста Аркадия Бабченко были найдены три гильзы для пистолета Макарова, сообщает УНН со ссылкой на источник в полиции.
 
© Serg Glovny/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

«На месте убийства были обнаружены три гильзы калибра 9 мм под макаров», — сообщили в полиции.

Также была подтверждена информация о том, что убийца выстрелил в Бабченко три раза, и все три раза — в спину журналиста.

Ранее сообщалось, что Национальная полиция Украины проведёт комплекс экспертиз в рамках расследования уголовного дела об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.

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