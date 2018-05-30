СМИ: На месте убийства Бабченко найдены три гильзы для пистолета Макарова

На месте убийства журналиста Аркадия Бабченко были найдены три гильзы для пистолета Макарова, сообщает УНН со ссылкой на источник в полиции.

«На месте убийства были обнаружены три гильзы калибра 9 мм под макаров», — сообщили в полиции.

Также была подтверждена информация о том, что убийца выстрелил в Бабченко три раза, и все три раза — в спину журналиста.

Ранее сообщалось, что Национальная полиция Украины проведёт комплекс экспертиз в рамках расследования уголовного дела об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.