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СМИ: На месте убийства Бабченко найдены три гильзы для пистолета Макарова
30 мая 2018, 13:09 • 55 • Украина
На месте убийства журналиста Аркадия Бабченко были найдены три гильзы для пистолета Макарова, сообщает УНН со ссылкой на источник в полиции.
© Serg Glovny/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
«На месте убийства были обнаружены три гильзы калибра 9 мм под макаров», — сообщили в полиции.
Также была подтверждена информация о том, что убийца выстрелил в Бабченко три раза, и все три раза — в спину журналиста.
Ранее сообщалось, что Национальная полиция Украины проведёт комплекс экспертиз в рамках расследования уголовного дела об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.
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