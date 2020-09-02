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СМИ: Москва распространяет ложь о психическом здоровье Байдена

02 сентября 2020, 23:40  •  77 • Политика
Джо Байден. Фото:Joe Biden/www.globallookpress.com
С "высокой степенью уверенности" Россия вмешивается в выборный процесс Штатов, утверждают американские аналитики
Министерство внутренней безопасности США утверждают, что Россия распространяет дезинформацию о психическом здоровье кандидата в президенты от Демпартии Джозефа Байдена, чтобы повлиять на ход выборов. Об этом сообщает телекомпания ABC со ссылкой на доклад МВБ, рабочий текст которого оказался в ее распоряжении.
Однако обнародование документа "отложено", поскольку он не соответствует стандартам агентства, рассказал источник медиа в ведомстве.
Согласно проекту доклада, аналитики с "высокой степенью уверенности" установили, что "российские субъекты пагубного влияния, вероятно, будут продолжать очернять кандидатов в президенты, утверждая, что их плохое психическое или физическое здоровье может повлиять на исход выборов 2020 года".
По словам бывшей помощницы министра внутренней безопасности при администрации Дональда Трампа Элизабет Нойманн, заявление о "высокой уверенности" означает, что аналитики реально уверены, что их оценка верна.
В документе упоминаются иранские и китайские попытки критиковать Трампа, но основное внимание уделяется нападкам России на умственную пригодность Байдена, говорится в материале. Данная линия атаки также используется как действующим американским лидером, так и его окружением.
"Мы слышим, как публично высказываются опасения, что в этой администрации отчеты разведывательного сообщества изменяются или блокируются по политическим причинам или чтобы не злить президента", – сказал сотрудник ABC News и бывший замминистра разведки в МВБ при президенте Бараке Обаме Джон Коэн.
Отмечается, что распространение доклада отложено до согласования его текста с и. о. главы МВБ Чедом Вулфом. Однако документ все еще не отправлен, подчеркивает телекомпания.
Напомним, выборы президента США должны пройти 3 ноября 2020 года.

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