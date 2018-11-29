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СМИ: Мирные кварталы Алеппо подверглись ракетному обстрелу боевиков
29 ноября 2018, 06:09 • 49 • Политика
Мирные кварталы Алеппо вновь были обстреляны боевиками. Как сообщает арабоязычный информресурс Alekhbariya.net, ракетные удары были нанесены сразу по нескольким районам второго по величине города Сирии. В результате акта агрессии пострадало несколько местных жителей.
Напомним, что это уже не первый подобный инцидент в Алеппо за последние дни. Только лишь 24 ноября мирные районы Алеппо были обстреляны снарядами, содержащими отравляющие вещества.
Впоследствии МИД России потребовал международные организации — ООН и ОЗХО — отреагировать на действия боевиков и провести расследование случившегося. В любом случае, боевики, засевшие в пригородах сирийского города, регулярно обстреливают его из минометов и с использованием самодельных ракетных снарядов.
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