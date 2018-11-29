СМИ: Мирные кварталы Алеппо подверглись ракетному обстрелу боевиков

Мирные кварталы Алеппо вновь были обстреляны боевиками. Как сообщает арабоязычный информресурс Alekhbariya.net, ракетные удары были нанесены сразу по нескольким районам второго по величине города Сирии. В результате акта агрессии пострадало несколько местных жителей.

Напомним, что это уже не первый подобный инцидент в Алеппо за последние дни. Только лишь 24 ноября мирные районы Алеппо были обстреляны снарядами, содержащими отравляющие вещества.

Впоследствии МИД России потребовал международные организации — ООН и ОЗХО — отреагировать на действия боевиков и провести расследование случившегося. В любом случае, боевики, засевшие в пригородах сирийского города, регулярно обстреливают его из минометов и с использованием самодельных ракетных снарядов.