«СМИ меня неправильно поняли»: отец пострадавшей в Керчи студентки о «невыплате» компенсаций и состоянии здоровья дочери

Отец 16-летней Натальи Калиниченко, пострадавшей в результате взрыва в столовой политехнического колледжа в Керчи, опроверг информацию СМИ о том, что девушка не получила компенсацию от властей Крыма. В интервью RT Юрий Калиниченко отметил, что журналисты неправильно поняли его слова и все деньги уже находятся на счету его дочери. Мужчина также рассказал, что студентка оказалась в эпицентре взрыва и сейчас «фактически обездвижена» — она получила сильную контузию и множественные переломы, ей также пришлось ампутировать ступню. Сейчас девушка находится в Москве — по прогнозам врачей НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, ей предстоит длительное лечение и реабилитация.

Отец Натальи Калиниченко, пострадавшей от взрыва в результате нападения на политехнический колледж в Керчи, опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что девушка не получила компенсацию от властей Крыма.

В интервью RT Юрий Калиниченко пояснил, что журналисты «просто неправильно его поняли», а деньги перечислены на счёт студентки в полном объёме.

«Я же не влияю никак на публикации, я сказал только, что на моём счету денег нет. У Наташи на счету в РНКБ лежат 500 тыс., деньги есть. У меня нет», — отметил он.

Ранее со ссылкой на Юрия в СМИ появились сообщения, что его дочь якобы не получила компенсацию. В беседе с RT начальник департамента труда и социальной защиты населения города Керчи Эльдар Муждабаев уточнил, что деньги на счёт Натальи Калиниченко поступили ещё 26 октября.

«Был создан номинальный счёт на имя Калиниченко Натальи в РНКБ банке, туда было зачислено 500 тыс. рублей 26 октября, — сказал Муждабаев. — Это из республиканского бюджета. Позже ещё будут выплаты из федерального бюджета, когда будет определена степень тяжести полученных увечий. По региональным выплатам все расчёты были произведены всем пострадавшим в полном объёме».

В пресс-службе департамента труда и социальной защиты Республики Крым пояснили, что зачисления производятся на счёт пострадавшего. В случае с Калиниченко пострадавшей является дочь, а не отец, поэтому деньги и зачислены на её счёт.

Находилась в эпицентре взрыва

Наташе Калиниченко 16 лет. Она одна из самых тяжёлых пострадавших, которые до сих пор находятся в больнице.

По словам отца, девушка закончила школу на четвёрки-пятёрки. Она не захотела учиться дальше в 10-м классе, решила, что ей пора быть самостоятельной и освоить профессию. Наташа поступила в политехнический колледж на факультет земельно-имущественных отношений (кадастровая служба), училась на бюджете.

«В последние годы больше занималась учёбой. У неё был шанс получить золотую медаль, но она не захотела заканчивать 11 классов. Она единственная поступила на бюджет в политех», — рассказал Юрий.

Он отметил, что учиться Наташе очень нравилось. Она не прогуляла ни дня, хотя, по словам отца, в тот день, 17 октября, она сильно кашляла. Мужчина даже уговаривал дочь сходить к врачу, но Наташа отказалась, отметив, что у неё контрольная и она не может пропускать занятия.

Во время нападения девушка находилась в столовой, в эпицентре взрыва. Взрывной волной её отбросило в сторону, при падении она сильно ударилась головой. Потом она рассказывала, что, когда очнулась, везде был дым, огонь.

«Взрывом у неё выбило кость на правой ноге примерно на десять сантиметров, — рассказал Юрий. — Сейчас врачи пытаются как-то соединить, чтобы она срослась. Если это получится, Наташе придётся очень долго лежать на растяжке, чтобы всё это срослось. На этой же ноге ей ампутировали стопу. Кроме того, у неё раздроблено колено и ещё много чего неприятного. Левую ногу сохранят. На ней только открытые переломы, но риска ампутации нет. Её сильно посекло осколками. Врачи потом вытаскивали из ноги болты и гвозди, которыми было начинено взрывное устройство».

Кроме того, Наташа получила контузию. Сейчас она оглохла на одно ухо полностью, второе слышит плохо. После взрыва у неё начались проблемы с памятью. По словам отца, она жалуется на головные боли, говорит, что как будто «у неё какие-то выстрелы в голове».

Девушка была в шоковом состоянии, вспоминала, что даже пыталась встать и только тогда поняла, что правая нога сильно пострадала. Эти воспоминания зафиксированы в показаниях девушки для следствия.

«Даже в таком состоянии она сумела позвонить мне, — отметил Юрий Калиниченко. — Сказала: «Папа, политех взорвали! Мне оторвало ногу». Я быстро подскочил, сразу рванул к ней. Когда ехал, видел множество карет скорой помощи».

Отец нашёл Наташу в больнице. Потом она рассказывала ему, что из горящей столовой её вытащили пожарные.

«Положили на мешок, — рассказал Юрий. — У неё была большая кровопотеря. Всё это время она была в сознании, звала на помощь. Спасатели пытались её успокоить, говорили, что скоро придут врачи. Но «скорая» всё не приезжала».

Наташа вспоминала, что под ней была огромная лужа крови. Она стала кричать громче. На это обратил внимание проезжавший мимо случайный автомобилист. Он вместе с пожарными погрузил Наташу на заднее сиденье машины и повёз в больницу. Врачи в это время занимались другими пострадавшими.

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«Когда я в Керчи приехал к ней в больницу, она была на каталке, рядом с ней никого не было, а под каталкой уже образовалась большая лужа крови, — вспоминает Юрий. — У неё была серьёзная кровопотеря. Ей делали два переливания. Всё это время она была в сознании. Когда я её увидел, со мной просто произошла истерика, я такого ужаса никогда не видел. Наташа даже начала меня поддерживать, говорила: «Папа, не бойся, всё нормально». Всё понимала, но, наверное, была в шоке».

«Сейчас она полностью обездвижена»

18 октября Наталью Калиниченко направили на лечение в Москву. «Я быстро собрал её вещи, — рассказал Юрий. — Хотел полететь с ней, но в «скорую» к ней меня не пустили. Потом, через несколько дней приехал я сам. Я передал вещи, когда ещё был в Крыму, но они до сих пор не дошли — может, посылка где-то потерялась в дороге. Она осталась практически без вещей, да и я прибыл в столицу налегке».

В аэропорту Симферополя Юрию выдали билет до Москвы. В столице мужчину поселили в гостинице.

«В столице меня встретили волонтёры и поселили меня в гостинице. Сейчас я не плачу за свой номер, но как долго это будет продолжаться, не знаю», — отметил отец пострадавшей студентки.

По словам мужчины, врачи сказали ему, что его дочь одна из «самых тяжёлых пострадавших». Его заверили, что «будут делать всё возможное и невозможное, чтобы помочь ей вернуться к более или менее нормальной жизни». По мнению специалистов, лечиться Наталье придётся ещё пять-шесть месяцев. Потом нужна будет долгая реабилитация. Юрий считает, что Наташе повезло с клиникой: в другой больнице, по его словам, ногу сразу бы ампутировали, так как случай очень тяжёлый.

На стопу Наташе сделают протез. При этом, как рассказал отец, остаются большие проблемы c тазовой областью — там была сильно повреждена кость, мягкие и мышечные ткани.

«В Москве ко мне отнеслись с сочувствием. Появились знакомые, они помогают если не финансово, то морально, — отметил отец Наташи. — Сейчас я уже не один. Друзья и знакомые пытаются помогать. Вчера принесли вещи волонтёры. Шоколадки, яблочки приносили».

Сейчас мужчина всё время проводит с дочерью. «Я разговаривал с психологами, — сказал Юрий. — Они говорят, что Наташе очень важно, чтобы сейчас я находился с ней рядом. Она сейчас полностью обездвижена и не в состоянии заботиться о себе. Она даже повернуться на бок не может сейчас, может только шевелить руками и головой. Вчера, например, у неё была операция. Предстоит ещё несколько. От неё сейчас просто нельзя отходить. Мне надо поддерживать её постоянно».

С девушкой в палате реанимационного отделения лежат ещё четверо пострадавших в керченской трагедии. С ними тоже сидят родители.

Юрий, который, по его словам, работал в Керчи художественным оформителем, уже начал искать жильё и работу, чтобы можно было достать денег на вещи для себя и дочери.



«Сейчас целыми днями сижу с ней, — уточнил отец студентки. — Уверен, что работу я нашёл бы и в Москве, но сейчас я не могу отлучаться из больницы. Наташу постоянно температурит. Ей даже делают перевязку только под наркозом. У неё очень сильные боли».

«Вместе пережили все трудности»

Юрий Калиниченко рассказал, что растил Наташу один, мать бросила её, когда дочке был год и восемь месяцев.

«Наташа родилась недоношенной, она часто болела, и за ней нужен был постоянный уход. Жена устала от всего этого, не выдержала, собрала вещи и уехала. Мы надеялись, что она вернётся, но этого так и не произошло. В 2016 году я подал на развод, ей назначили алименты. Она же платить явно отказывалась. Всё это время она жила практически в соседнем доме, но к нам никогда не приходила», — уточнил он.

После нападения на колледж в Керчи мать Наташи позвонила бывшему мужу, но, когда речь зашла о выплате алиментов, она сразу заявила, что никогда платить не будет, и бросила трубку. По словам Юрия, мать девушки «ведёт довольно асоциальный образ жизни, выпивает».

«Триумфов» много не бывает»: как изменится противовоздушная оборона России в ближайшие годы «В итоге дочь я вырастил один, вместе пережили все трудности. Мы всегда хорошо ладили. Последний год она помогала мне, летом подрабатывала официанткой, чтобы мне было полегче», — отметил Юрий.

По словам отца, Наталья не знала и никогда не видела устроившего бойню Владислава Рослякова. Из её знакомых студентов в трагедии серьёзно никто не пострадал.

Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии воздержались от комментариев по поводу состояния Наташи Калиниченко.

Напомним, 17 октября Владислав Росляков совершил нападение на учащихся и сотрудников образовательного учреждения в Керчи, устроив взрыв и стрельбу. В результате произошедшего погиб 21 человек.