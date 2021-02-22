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СМИ: Лукашенко запретили полет над Украиной

22 февраля 2021, 19:10  •  232 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Президентскому самолету пришлось делать крюк
Украинские власти продолжают выказывать свое недовольство по отношению к лидеру Белоруссии Александру Лукашенко. На этот раз они запретили президентскому борту осуществить полет над территорией Незалежной. Такая информация появилась в прессе.
Так, по данным ресурса Аvia.pro, самолету Батьки пришлось значительно увеличить километраж полета. Отправиться в Сочи на встречу с российским лидером Владимиром Путиным по "прямой дороге" не удалось. Согласно опубликованной специалистами ресурса схеме полета, президентский борт вынужденно обогнул Украину.
Аналитики предполагают, что такой маневр пришлось делать из-за того, что Киев запретил Лукашенко летать над украинскими землями из-за его резких выпадов в отношении руководства Незалежной.
Напомним, 22 февраля прошла встреча лидеров России и Белоруссии. По мнению белорусского политолога Всеволода Шимова, Батька отправился к Путину для того, чтобы в очередной раз попросить денег в долг.

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