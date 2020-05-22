Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин отказался говорить с Зеленским. Президент Украины пожаловался: "Это н...
ЛДНР идёт в наступление? Пасечник и Пушилин выдвинули ультиматум Киеву
Нашли высказывания Бандеры по поводу Крыма. Националисты зря тратят время
"Российские ракеты нацелены на польские города": Слова Лаврова вызвали...
Главная / Политика

СМИ: Лукашенко воспользовался коронавирусом для противостояния Путину

22 мая 2020, 16:55  •  31 • Политика
Александр Лукашено и Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лидер Белоруссии рискует здоровьем граждан в погоне за очками в политической игре
В то время, когда Россия села на карантин вместе с остальным миром, Белоруссия продолжила жить свободно. И пока от этого выбора Республика только выигрывает: ее валюта подорожала на 10%, безработица составляет прежние 4%, а популярность лидера Александра Лукашенко позволила ему не переносить президентские выборы, назначенные на август. И у него есть все шансы остаться у руля на шестой срок, считает издание POLITICO.
Лукашенко не просто пренебрег угрозой коронавируса. Он использовал эту тему как козырь в соперничестве с российским лидером Владимиром Путиным. Москва закрывает границы – Минск называет это "коронапсихозом" и рекомендует водку для профилактики. Москва отменяет Парад Победы – в Минске он проходит при заполненных зрителями без масок трибунах.
"Эксцентричный диктатор Белоруссии Лукашенко не стесняется подчеркивать резкий контраст между ситуацией в его республике с тем, что происходит в России, и разницу между собой и Путиным", – отмечает издание. И, как бы Лукашенко ни критиковали в других странах за его отношение к пандемии, жизнь в Белоруссии идет своим чередом, тогда как россияне, недовольные потерей доходов, обвалили рейтинг Путина до рекордно низкого уровня – 59%.
Впрочем, еще не понятно, кто будет смеяться последним. Если смертность от коронавируса в Белоруссии достигнет огромных высот, жители выйдут на уличные протесты. И тогда Батьку никто не спасет – Москва уже точно не станет ему помогать.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



31
Источник
Похожие новости
22 мая 2020, 02:55
"Евросоюз хочет нарушить собственные принципы!": "Радио Свобода" устроило истерику из-за Крыма
22 мая 2020, 09:15
США озвучили новые обязанности России
22 мая 2020, 06:55
Разорван контракт на модернизацию "Адмирала Кузнецова": "Они взяли намного больше, чем выполнили"
22 мая 2020, 00:55
"Всё ещё юмористом работает": Сатановский оценил слова Зеленского о Крыме
22 мая 2020, 09:07
Сатановский Западу: «понадобимся, и Крым российским признаете, и Украину, Прибалтику и Грузию сдадите»
22 мая 2020, 13:55
Крымчанин заставил ООН услышать неприятную правду об украинской блокаде
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 мая 2020, 03:55
Все дело в спичках: как СССР выиграл торговую войну с Америкой
22 мая 2020, 06:55
Из-за фатальной ошибки Украина превратится в непроходимое болото
19 мая 2020, 00:55
Польша помогла "Северному потоку-2", разорвав газовый контракт с Россией? Эксперт пояснила ситуацию
21 мая 2020, 07:20
Нашли высказывания Бандеры по поводу Крыма. Националисты зря тратят время
17 мая 2020, 06:55
Борьба с пандемией на Украине шокировала американских журналистов
20 мая 2020, 07:55
Украина под контролем Москвы. Зеленский всех перехитрил антироссийскими санкциями
20 мая 2020, 18:55
Путин отказался говорить с Зеленским. Президент Украины пожаловался: "Это несправедливо"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.