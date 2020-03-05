СМИ КНР раскритиковали систему ПВО Сирии. А что представляет собой ПВО самого Китая • 80 • Аналитика

Китайские СМИ раскритиковали систему противовоздушной обороны Сирии советского и российского производства. В связи с этим возникает вопрос о том, какие системы ПВО использует сам Китай.



Реализация программ по модернизации вооруженных сил Китая дала свои результаты. Сейчас Поднебесная обладает одной из самых совершенных систем противовоздушной и противоракетной обороны в мире. Конечно, китайская система ПВО уступает российской и американской, но выгодно отличается от противовоздушной обороны большинства других стран мира.







Основу боевой мощи зенитных ракетных войск Китая, входящих в структуру военно-воздушных сил страны, составляют зенитные ракетные комплексы советского, российского и китайского производства. Во-первых, это С-300ПМУ-1 и С-300ПМУ-2, поставленные Китаю в 1990-е – 2000-е годы. Во-вторых, это не столь давно поставленные С-400. Но масштабы поставок С-400 в Китай значительно меньше по объему, если их сравнивать с поставками С-300ПМУ. В-третьих, это собственно китайские зенитные ракетные комплексы.



Сейчас Китай постепенно замещает С-300ПМУ ЗРК собственного производства. Например, в окрестностях Шанхая вместо зенитного ракетного дивизиона С-300ПМУ был развернут дивизион ЗРС HQ-9А. По данным американской разведки, к 2018 г. ПВО НОАК располагала 16 дивизионами зенитных ракетных систем ЗРС HQ-9 и НQ-9А.



Максимальная дальность работы ЗРС – 200 км, высота перехвата – от 500 метров до 30 км, дальность перехвата БР – 30 км. Развертывается зенитная ракетная система за 6 минут.



Интересно, что ЗРС HQ-9, заимствовав многое у зенитных ракетных систем С-300ПМУ, их модификацией не является. В частности, американские специалисты пишут о том, что многофункциональный радар HT-233 имеет определенное сходство с радиолокационной станцией AN / MPQ-53, которая используется в американском ЗРК Patriot.





Судя по всему, китайцы, по своей привычной методике, брали лучшее и у советских и российских, и у американских образцов зенитного ракетного вооружения. Представители НОАК утверждают, что модификация ЗРС HQ-9С/В не уступает российской зенитно-ракетной системе С-300ПМУ-2 по своим ключевым характеристикам.



При этом в китайских СМИ очень положительно оценивают новую российскую ЗРС С-500. Так, восторженную статью о ЗРС С-500 опубликовало китайское издание Sina:



Боевая эффективность всего комплекса в разы превысит эффективность любой в мире современной системы противовоздушной обороны. Для сравнения, все предыдущие ЗРК также уступают С-500.

Помимо ЗРС HQ-9, на вооружении НОАК находятся также ЗРК НQ-16А, при создании которого также использовался опыт создания российских войсковых зенитных ракетных комплексов «Бук». Всего в НОАк – не менее 4 дивизионов подобных ЗРК. Китайским аналогом «Панцирь-С1» можно назвать FK-1000.



Противовоздушную оборону нельзя представить и без радиолокационных станций. В Китае радиотехнические войска также входят в состав ВВС НОАК и имеют на вооружении РЛС YLC-2 и YLC-18. YLC-2, составляющая основу РТВ НОАК, в начале 2000-х гг. подверглась модернизации, после которой получила новый цифровой сигнальный процессор и стала способна обнаруживать воздушные цели противника, включая и стелс, на расстоянии до 200 км. Помимо РЛС, в распоряжении НОАК имеется и около 20 самолетов ДРЛО.



Основной упор китайская противовоздушная оборона делает на защиту крупнейших городов страны – Пекина, Шанхая и Тяньцзиня, промышленных зон и инфраструктуры в провинции Хэбэй и в дельте рек Янцзы и Чжуцзян. В свое время Китай, в силу слабого развития систем ПВО в 1950-е – 1970-е годы, был весьма уязвим для нападения с северного направления. Поэтому главной задачей было обеспечить прикрытие от возможных атак со стороны СССР.



После распада СССР и изменения мировой политической обстановки вероятным противником № 1 для Китая стали Соединенные Штаты, соответственно изменились и основные направления защиты – сегодня атак ждут со стороны американских баз в Японии и Южной Корее и кораблей в Тихом океане. В качестве стратегически важных зон рассматриваются также районы недалеко от Тайваньского пролива.



Несомненным преимуществом ПВО Китая является и то, что она постоянно модернизируется. КНР вкладывает большие средства в совершенствование уже имеющихся и разработку новых систем противовоздушной обороны, прекрасно понимая их необходимость в современных условиях.



Китайские СМИ раскритиковали систему противовоздушной обороны Сирии советского и российского производства. В связи с этим возникает вопрос о том, какие системы ПВО использует сам Китай.Реализация программ по модернизации вооруженных сил Китая дала свои результаты. Сейчас Поднебесная обладает одной из самых совершенных систем противовоздушной и противоракетной обороны в мире. Конечно, китайская система ПВО уступает российской и американской, но выгодно отличается от противовоздушной обороны большинства других стран мира.Основу боевой мощи зенитных ракетных войск Китая, входящих в структуру военно-воздушных сил страны, составляют зенитные ракетные комплексы советского, российского и китайского производства. Во-первых, это С-300ПМУ-1 и С-300ПМУ-2, поставленные Китаю в 1990-е – 2000-е годы. Во-вторых, это не столь давно поставленные С-400. Но масштабы поставок С-400 в Китай значительно меньше по объему, если их сравнивать с поставками С-300ПМУ. В-третьих, это собственно китайские зенитные ракетные комплексы.Сейчас Китай постепенно замещает С-300ПМУ ЗРК собственного производства. Например, в окрестностях Шанхая вместо зенитного ракетного дивизиона С-300ПМУ был развернут дивизион ЗРС HQ-9А. По данным американской разведки, к 2018 г. ПВО НОАК располагала 16 дивизионами зенитных ракетных систем ЗРС HQ-9 и НQ-9А.Максимальная дальность работы ЗРС – 200 км, высота перехвата – от 500 метров до 30 км, дальность перехвата БР – 30 км. Развертывается зенитная ракетная система за 6 минут.Интересно, что ЗРС HQ-9, заимствовав многое у зенитных ракетных систем С-300ПМУ, их модификацией не является. В частности, американские специалисты пишут о том, что многофункциональный радар HT-233 имеет определенное сходство с радиолокационной станцией AN / MPQ-53, которая используется в американском ЗРК Patriot.Судя по всему, китайцы, по своей привычной методике, брали лучшее и у советских и российских, и у американских образцов зенитного ракетного вооружения. Представители НОАК утверждают, что модификация ЗРС HQ-9С/В не уступает российской зенитно-ракетной системе С-300ПМУ-2 по своим ключевым характеристикам.При этом в китайских СМИ очень положительно оценивают новую российскую ЗРС С-500. Так, восторженную статью о ЗРС С-500 опубликовало китайское издание Sina:Помимо ЗРС HQ-9, на вооружении НОАК находятся также ЗРК НQ-16А, при создании которого также использовался опыт создания российских войсковых зенитных ракетных комплексов «Бук». Всего в НОАк – не менее 4 дивизионов подобных ЗРК. Китайским аналогом «Панцирь-С1» можно назвать FK-1000.Противовоздушную оборону нельзя представить и без радиолокационных станций. В Китае радиотехнические войска также входят в состав ВВС НОАК и имеют на вооружении РЛС YLC-2 и YLC-18. YLC-2, составляющая основу РТВ НОАК, в начале 2000-х гг. подверглась модернизации, после которой получила новый цифровой сигнальный процессор и стала способна обнаруживать воздушные цели противника, включая и стелс, на расстоянии до 200 км. Помимо РЛС, в распоряжении НОАК имеется и около 20 самолетов ДРЛО.Основной упор китайская противовоздушная оборона делает на защиту крупнейших городов страны – Пекина, Шанхая и Тяньцзиня, промышленных зон и инфраструктуры в провинции Хэбэй и в дельте рек Янцзы и Чжуцзян. В свое время Китай, в силу слабого развития систем ПВО в 1950-е – 1970-е годы, был весьма уязвим для нападения с северного направления. Поэтому главной задачей было обеспечить прикрытие от возможных атак со стороны СССР.После распада СССР и изменения мировой политической обстановки вероятным противником № 1 для Китая стали Соединенные Штаты, соответственно изменились и основные направления защиты – сегодня атак ждут со стороны американских баз в Японии и Южной Корее и кораблей в Тихом океане. В качестве стратегически важных зон рассматриваются также районы недалеко от Тайваньского пролива.Несомненным преимуществом ПВО Китая является и то, что она постоянно модернизируется. КНР вкладывает большие средства в совершенствование уже имеющихся и разработку новых систем противовоздушной обороны, прекрасно понимая их необходимость в современных условиях. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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