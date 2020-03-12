СМИ: китайскую заразу подхватил первый президент

Жаир Болсонару. Фото: Celso Pupo via www.imago-images./www.imago-images.de

Коронавирус обнаружили у главы Бразилии

Коронавирус не щадит никого. Так, в четверг, 12 марта, появилось сообщение о том, что бразильский лидер Жаир Болсонару заразился китайским вирусом-убийцей.

Ранее стало известно об инфицировании помощника президента. А спустя некоторое время смертельно опасный диагноз подтвердился и у главы государства, передает Nexofin в "Твиттер".

Позже появилось опровержение данной информации. Не верить фейковым вбросам призывает портал Globo, подчеркивая, что президент сдал тест на коронавирус, результат которого будет известен только в пятницу, 13 марта. До этого Болсонару рекомендовано оставаться дома.

В прошлый выходные оба встречались с главой Белого дома Дональдом Трампом. Однако последний ничуть не обеспокоен контактом с больным помощником. Более того, руководитель США даже не помнит, был ли носитель коронавируса на совместном ужине.

При этом отметил, что сидел рядом с Болсонару, пишет ТАСС. Равнодушное заявление Трамп сделал до того, как появилась новость о заражении бразильского коллеги.

По данным Bloomberg, сегодня на карантин закрылся премьер Канады Джастин Трюдо, у супруги которого пока не подтвержден вирус COVID-19. Но медики насторожились, так как признаки заболевания у Софи Грегуар-Трюдо схожи с симптомами китайской заразы.