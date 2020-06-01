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СМИ: Китай и США на пороге новой торговой войны

01 июня 2020, 21:55  •  102 • Политика
Дональд Трамп. Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Скандал развернулся после угрозы Вашингтона ввести новые санкции
Торговая война, которая длилась между США и Китаем с 2017, закончилась не так давно – страны заключили перемирие в начале этого года. Однако сейчас Пекин решил запретить государственным компаниям закупать часть продуктов из Америки. Причина – угроза новых санкций со стороны Штатов.
Отношения между странами обострились после пандемии коронавируса. США обвиняют Китай в утаивании информации об опасности вируса. Новой вехой в ухудшении отношений стало недавнее заявление Пекина о разработке нового законопроекта, касающегося национальной безопасности в Гонконге. Участие парламента административного района Китая при этом не предусмотрено. Так власти страны могут усилить свой контроль над регионом,.
Новость вызвала волну критики со стороны США. Дональд Трамп пригрозил введением новых санкций против сторонников ''нарушения автономии региона''. Он также решил отменить все льготы по отношению к Гонконгу.
В ответ на угрозу власти Пекина приказали своим сельскохозяйственным компаниям прекратить покупку соевых бобов, свинины, кукурузы и хлопка в Соединенных Штатах. Часть компаний уже начали отказываться от своих торговых соглашений, сообщает Reuters.
Китай собирается таким образом понаблюдать за реакцией Америки. Власти планируют увеличить перечень товаров, попадающих под запрет, если США предпримут какие-либо действия против их страны. Издание полагает, что обе страны оказались сейчас на пороге новой торговой войны.
Недавно эксперт сообщил, что, вероятно, Китай заключил "тайное соглашение" с Россией для того, чтобы улучшить экономическое положение стран во время пандемии.

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