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СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
08 мая 2020, 10:10 • 118 • Аналитика
К тому, что по линии Вашингтон — Пекин идет тарифная война, которая периодически подходит к грани полноценной финансовой войны с взаимными заморозками активов и прочими мерами по нанесению серьезного экономического ущерба, мир уже в целом привык.
Агентство Рейтер опубликовало эксклюзивный материал, в котором утверждается, что главный мозговой центр китайской системы национальной безопасности составил аналитический доклад, суть которого сводится к необходимости подготовиться к самой настоящей (не "холодной", а "горячей") войне с Соединенными Штатами Америки.
Британское агентство ссылается на собственные источники в Пекине, которые якобы видели этот документ, но отказались передать даже его фрагменты из соображений собственной безопасности. Впрочем, даже краткого пересказа на ленте авторитетного агентства оказалось достаточно, чтобы вызвать шок в западном инфополе: все-таки настоящая война — это не самый оптимистичный сценарий на фоне пандемии.
Можно было списать этот инфоповод на богатое воображение лондонского агентства, но есть два аспекта, которые мешают это сделать. Во-первых, история учит нас тому, что большие империи зачастую любят отвлекать внимание собственного населения от кризисов путем направления народного гнева на внешних врагов, ради борьбы (вероятно, вооруженной) с которыми нация может сплотиться даже вокруг сравнительно непопулярного лидера. Во-вторых, если отбросить излишнюю вежливость, то можно констатировать, что развязать войну на фоне пандемии — это вполне по-американски, а принцип "ни один кризис не должен пропасть зря" вполне подходит для описания стилистики мышления вашингтонских стратегов. И действительно: Китай — это же не Ирак и не Иран, а серьезный противник, для борьбы с которым потребуются очень серьезные усилия, и сделать так, чтобы полноценная война или хотя бы жесткая финансовая война (с санкциями по "иранскому образцу") была поддержана значительной частью общества, просто так не получится. А значит, эпидемия коронавируса (который по счастливому для "вашингтонских ястребов" стечению обстоятельств был впервые обнаружен в Китае) может восприниматься сторонниками жесткой антикитайской линии как некая уникальная возможность, повторения которой не будет и которой нужно воспользоваться самым быстрым и решительным образом.
В этих условиях учитывать риск того, что у Вашингтона "зачешутся кулаки" в виде авианосных групп, — вполне рациональный подход со стороны той части китайской управленческой элиты, в чьи прямые служебные обязанности входит купирование рисков национальной безопасности.
Если источники Рейтер действительно видели такой документ и он не является выдумкой, то сам факт его существования — это признак не паранойи (в которой китайских "безопасников" обязательно обвинят западные СМИ), а пускай пессимистичного, но довольно реалистичного взгляда на американскую политическую элиту. Последняя вполне может посчитать, что даже риск ядерного конфликта с КНР — приемлемая цена для того, чтобы ликвидировать главную угрозу американской гегемонии.
В пересказе агентства Рейтер указывается на то, что Пекин воспринимает рост антикитайских настроений, которые очень умело подогреваются США, как один из главных факторов, способствующих риску "горячего" конфликта.
Американское издание Vox сформулировало вывод проще и более прямолинейно: "Китай считает, что ответная реакция на (действия Китая во время эпидемии) коронавируса может привести к полномасштабной войне с США".
Вряд ли Штаты прямо сейчас отправят ударные авианосные группы атаковать КНР. Практика показывает, что перед любым силовым конфликтом сначала исполняется сложный медийный ритуал, в рамках которого конкретная страна объявляется средоточием вселенского зла, а миру предъявляется или пробирка с "белым порошком", или "свидетели" какого-нибудь страшного преступления против человечества, совершенного очередным "авторитарным режимом", или, на худой конец, какой-нибудь скандал, в котором "хайли лайкли" участвовали представители государства, которое предлагается как следует бомбить или хотя бы "душить санкциями".
Потенциальных точек для военного обострения с Китаем предостаточно. Это и Гонконг, и Тайвань, и многочисленные спорные острова (с залежами углеводородов) в Южно-Китайском море. В случае необходимости в список предполагаемых преступлений Поднебесной американские дипломаты вполне могут добавить даже европейскую средневековую эпидемию чумы, объявив ее предтечей современной пандемии, — мировые СМИ продвигали и более абсурдные тезисы во имя поддержки агрессивной американской внешней политики.
Возможно, сторонники более трезвого подхода к окружающей реальности все-таки смогут убедить "вашингтонских ястребов", что полноценная война с Китаем — это очень плохая идея, хотя бы в силу того что это ядерная держава и последствия такого конфликта будут самые тяжелые.
"<...> несмотря на все усилия бойцов идеологического фронта в Пекине и Вашингтоне, неприятная правда заключается в том, что Китай и Соединенные Штаты, вероятно, выйдут из этого кризиса значительно ослабевшими. Ни новый Pax Sinica, ни обновленный Pax Americana не вырастут на руинах. Скорее обе державы будут ослаблены как дома, так и за рубежом. В результате будет продолжаться медленный, но неуклонный дрейф в сторону международной анархии во всем: от международной безопасности до торговли и мер по борьбе с пандемией. Нет (глобального) регулировщика, а различные формы безудержного национализма заменяют порядок и сотрудничество. Таким образом, хаотический характер национальных и глобальных мер по борьбе с пандемией является предупреждением о том, что может произойти в еще более широком масштабе", — пишет авторитетный журнал Foreign Policy, который видит в будущем мировые конфликты и мировую анархию.
Вполне возможно, что победителей в этой войне действительно не будет. Но вот американская гегемония такой конфликт явно не переживет при любом развитии событий.
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