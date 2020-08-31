|
СМИ: Ким Чен Ын мог казнить младшую сестру
31 августа 2020, 18:30 • 35 • Политика
Ее не видели на публике больше месяца
Сестра северокорейского лидера уже достаточно долгое время не выходила в свет. Журналисты предположили, что Ким Чен Ын не выдержал политического соперничества и решил избавиться от близкой родственницы. Последний раз ее видели 27 июля.
Ким Ё Чжон перестала выходить в свет после того, как она заняла значимый пост в ЦК Трудовой партии Северной Кореи, публикует перевод статьи южнокорейского издания "Рамблер".
Эксперт рассказал, что в династии Кимов существует так называемая система "сдерживания и противовесов", поэтому, возможно, Ким Ё Чжон захотела на время спрятаться от общественного мнения, чтобы избежать возникновения слухов о том, что она претендует на место лидера. Однако аналитики не исключают и вариант, что Ким Чен Ын мог казнить младшую сестру.
К слову, тревогу забили после того, как Ким Ё Чжон перестала сопровождать брата на важных политических встречах.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Ким Чен Ын находится в коме и принял решение передать часть власти своей сестре Ким Ё Чжон.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
35
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 августа 2020, 19:30
|
27 августа 2020, 19:10
|
27 августа 2020, 07:15
|
28 августа 2020, 06:10
|
27 августа 2020, 03:35
|
28 августа 2020, 23:35
|
29 августа 2020, 12:25