СМИ: Ким Чен Ын мог казнить младшую сестру

Ким Чен Ын. Фото: White House/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Ее не видели на публике больше месяца

Сестра северокорейского лидера уже достаточно долгое время не выходила в свет. Журналисты предположили, что Ким Чен Ын не выдержал политического соперничества и решил избавиться от близкой родственницы. Последний раз ее видели 27 июля.

Ким Ё Чжон перестала выходить в свет после того, как она заняла значимый пост в ЦК Трудовой партии Северной Кореи, публикует перевод статьи южнокорейского издания "Рамблер".

Эксперт рассказал, что в династии Кимов существует так называемая система "сдерживания и противовесов", поэтому, возможно, Ким Ё Чжон захотела на время спрятаться от общественного мнения, чтобы избежать возникновения слухов о том, что она претендует на место лидера. Однако аналитики не исключают и вариант, что Ким Чен Ын мог казнить младшую сестру.

К слову, тревогу забили после того, как Ким Ё Чжон перестала сопровождать брата на важных политических встречах.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Ким Чен Ын находится в коме и принял решение передать часть власти своей сестре Ким Ё Чжон.