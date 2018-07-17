СМИ: Киев завел уголовное дело на Росавиацию за якобы подделку сертификатов для "Руслана"

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КИЕВ, 17 июля. /ТАСС/. Нацполиция Украины инициировала уголовное дело в отношении Росавиации и авиакомпании "Волга-Днепр" по факту якобы незаконного продления сертификатов летной годности для самолетов Ан-124-100 "Руслан". Об этом во вторник сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на заявление юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" - представителя госконцерна "Антонов".

"17 июля 2018 года Национальной полицией Украины внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, по факту злоупотребления служебным положением и подделки документов при продлении летной годности самолетов Ан-124-100 "Руслан", - цитирует издание сообщение фирмы.

По информации СМИ, в нарушении подозреваются также представители немецкой компании AMTES, которая входит в группу компаний "Волга-Днепр". "На госпредприятии "Антонов" уверены, что ни одна компания в мире, кроме "Антонова", не имеет необходимого опыта поддержания летной годности самолета такого класса в условиях интенсивной эксплуатации в течение длительного времени", - сообщает "Украинская правда".

В сентябре 2015 года государственный концерн "Антонов" по распоряжению правительства Украины вышел из украинско-российского СП "ОАК-Антонов", что создало для компании "Волга-Днепр" серьезные трудности с продлением ресурса и обеспечением жизненного цикла Ан-124-100 "Руслан" - крупнейшего в мире грузового гражданского самолета.

В мае 2018 года СМИ сообщили, что Украина направила жалобу на Росавиацию в Международную организацию гражданской авиации. По мнению Киева, одобренная российским агентством воздушного транспорта эксплуатация самолетов "Ан", в том числе "Русланов" без участия украинского концерна "Антонов" создает угрозу жизни и инфраструктуре стран, где используются самолеты этой модели.