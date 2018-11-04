СМИ: Киев ответил на российские санкции задержанием судна с украинским экипажем

Большая часть экипажа сухогруза Comet, который был задержан в порту Мариуполя, оказались украинцами. Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал задержание судна и арест его груза «ответом на российские санкции».

Об этом сообщает «Таймер», не указывая при этом источников данной информации.

Как пишет издание, большая часть экипажа судна — украинцы. Гражданином России на борту сухогруза является лишь второй помощник капитана.

Само судно при этом якобы принадлежит голландской компании, ходит под флагом Либерии и находится в управлении компании из Сингапура.

Что же касается груза, то, по данным издания, он предназначался бельгийской компании и транспортировался в режиме free on board — это означает, что он фактически перешёл в собственность получателя в момент его доставки в порт погрузки, так как там получатель расплачивается с поставщиком. После этой финансовой операции дальнейшая доставка груза на его ответственности.

Как отмечается в материале, в данной ситуации сложно сказать, что России или предприятию на не подконтрольной Киеву территории был нанесён какой-либо ущерб.

Официального подтверждения данной информации пока нет. При этом ранее в материале RT указывалось, что, согласно открытым данным, оператором задержанного сухогруза Comet является немецкая компания Blumenthal JMK.

Ранее Луценко сообщил об аресте в порту Мариуполя более 3 тыс. тонн продукции Алчевского металлургического комбината. Как он указал на своей странице в Facebook, данный арест является ответом на российские санкции.