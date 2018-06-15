СМИ: Херсонский суд разрешил взять биологические образцы у Вышинского

Херсонский суд разрешил следствию взять на экспертизу биологические образцы руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру.

«Сегодня Херсонский местный суд удовлетворил ходатайство о взятии у Вышинского биологических образцов», — говорится в сообщении.

Ранее адвокат Вышинского в интервью RT рассказал о самочувствии журналиста.

Полная версия интервью — в материале RT.

10 июня президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с украинским лидером Петром Порошенко ситуацию с Вышинским.