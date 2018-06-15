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СМИ: Херсонский суд разрешил взять биологические образцы у Вышинского
15 июня 2018, 22:24 • 64 • Украина
Херсонский суд разрешил следствию взять на экспертизу биологические образцы руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
РИА Новости
Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру.
«Сегодня Херсонский местный суд удовлетворил ходатайство о взятии у Вышинского биологических образцов», — говорится в сообщении.
Ранее адвокат Вышинского в интервью RT рассказал о самочувствии журналиста.
Полная версия интервью — в материале RT.
10 июня президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с украинским лидером Петром Порошенко ситуацию с Вышинским.
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