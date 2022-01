СМИ: из Киева вывезли секретные документы и оборудование

На фоне истерики «Путин нападёт» украинская разведка вывезла из Киева на запад страны секретную документацию и оборудование. Об этом утверждает издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники.«Зеленский и его команда не исключают, что Россия может вторгнуться, и, судя по многим внешним признакам, Украина готовится к войне. Страна получает поставки оружия и военной помощи от союзников. Волонтеры тренируются сражаться на улицах Киева. Украинская разведка переместила конфиденциальные файлы и оборудование из своей штаб-квартиры в столице в безопасные места на западе страны, по словам официальных лиц, знакомых с этим вопросом, которые, как и другие, говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить секретные операции», — пишет американская газета.По данным The Washington Post, западным чиновникам не нравится публичный скептицизм президента Украины Владимира Зеленского и его команды, в которой есть раскол.«Я думаю, что Зеленский и его политическая команда работают, исходя из собственного набора приоритетов, и они не обязательно совпадают с приоритетами разведки и военных», — цитирует газета одного из правительственных чиновников США.Один из европейских дипломатов также недоволен тем, что Зеленский сосредоточился на обвинениях в государственной измене против своего предшественника Петра Порошенко, а не готовит население своей страны к войне.«Советники Зеленского опасаются, что общественная паника также может привести к социальным волнениям и дестабилизировать его администрацию, возможно, проложив путь Москве для назначения лидеров, более благосклонных к Кремлю. Действительно, американские и британские официальные лица опасаются, что Путин пытается реализовать такую схему», — резюмирует The Washington Post.Отметим, официальные лица Украины, в первую очередь президент Зеленский, обвиняют США в нагнетании ситуации «возможным вторжением» России на территорию страны.Секретарь СНБО Данилов и министр обороны Украины Резников в один голос заявляют, что поводов для паники нет, РФ не собирается нападать на Украину.