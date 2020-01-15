Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Сирия - показатель для всех": Авторитет Шойгу спасает Ливию от агонии...
Зеленский и Трюдо обсудили ситуацию с авиакатастрофой в Иране
Запустят спустя четверть века: Россию и Китай наконец свяжет мост через Амур
Отказалась разговаривать с королевой? После "отречения" Меган Маркл пр...
Главная / Украина

СМИ: Иран задержал автора видео с ударом по украинскому Boeing

15 января 2020, 09:09  •  121 • Украина
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) задержал автора видеозаписи, на которой, предположительно, запечатлён ракетный удар по украинскому Boeing в Тегеране.
 
Reuters
 

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское агентство Fars.

Ранее иранские власти заявили об аресте нескольких человек в связи с авиакатастрофой.

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.

Позднее Тегеран признал, что система ПВО страны ошибочно сбила самолёт, приняв его за крылатую ракету.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



121
Источник
Похожие новости
14 января 2020, 20:09
Около 500 тысяч украинцев получили гражданство России в 2019 году
15 января 2020, 02:54
Накануне переговоров Кишинёв добавил проблем Приднестровью
14 января 2020, 23:24
Косачёв оценил ситуацию с Минскими соглашениями
15 января 2020, 02:39
Зеленский и Трюдо обсудили ситуацию с авиакатастрофой в Иране
14 января 2020, 20:09
На Украине рассказали о работающих нелегально украинцах
14 января 2020, 20:09
В Киеве оценили заявление Израиля об антисемитизме на Украине
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 января 2020, 19:39
"Смертная казнь есть": Сатановский после признания Ирана перешёл на оскорбления
10 января 2020, 00:39
Захарова: если Польша сомневается в решениях Нюрнбергского трибунала, пусть так и заявит
10 января 2020, 09:09
Какую ахиллесову пяту вскрыли средства РТР Ирана перед ударом по объектам ВС США? В обход «Пэтриотов»
10 января 2020, 09:09
"Белоруссия зарабатывает на России в 10 раз больше": Лукашенко одёрнули после его слов о российском газе
12 января 2020, 18:24
О чем не договорился Сурков с Зеленским
09 января 2020, 00:39
"Зачем "Моссаду" взрывать украинский Боинг?" Сатановский высказал свою точку зрения на крушение воздушного судна в Иране
11 января 2020, 01:24
Откровения сотрудника Boeing: "Бог не простил меня за то, что я скрыл"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.