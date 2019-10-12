СМИ: Индия сильно пожалела, купив российский авианосец • 290 • Аналитика









Самой известной историей такого рода является покупка авианосца «Викрамадитья». В начале двухтысячных индийский флот пожелал купить авианосец – и с этого началась длинная и неприятная история.



Советский авианесущий крейсер «Баку» вошел в строй в 1988 г. Это был единственный корабль пр. 1143.4. Он нес ракеты «Гранит», артиллерию и десятки летательных аппаратов. После распада СССР независимая Россия переименовала корабль в «Адмирала Горшкова». В самом начале 1992 г. случилась авария на паропроводе, и корабль пришлось вывести в резерв.



В начале двухтысячных в Нью-Дели задумались о покупке авианосца. Единственный имеющийся корабль «Вираат» следовало списать через несколько лет, а замена для него отсутствовала. В 2004-м появился российско-индийский контракт. По нему, «Адмирал Горшков» бесплатно передавался ВМС Индии, но перед этим Россия должна была провести модернизацию стоимостью 974 млн долл.



Россия перестроила корабль с угловой палубой, добавив носовой трамплин. Установили новые котлы, новую электронику, оборудование для работы с авиацией и т.д. 2700 кают и помещений прошли ремонт. Корабль с новым именем «Викрамадитья» теперь мог нести 24 истребителя МиГ-29К и 10 вертолетов марки «Ка».



Проблемы начались в 2007 г. Через год ожидалась передача авианосца заказчику, но завод «Севмаш» не укладывался в эти сроки. Хуже того, стоимость работ выросла до 2,9 млрд долл., и заказчику предложили доплатить. В случае отказа российское Минобороны грозило забрать корабль себе, что не устраивало Индию, уже выплатившую 974 миллиона. К этому времени было выполнено ок. 50% работ.



В июле 2009-го на «Севмаш» прибыл президент России Д. Медведев. Он раскритиковал ход модернизации и потребовал как можно скорее завершить работы, а затем передать авианосец индийским партнерам. В следующем году Индия согласилась увеличить бюджет проекта до 2,2 млрд долл., и работы начались с новой силой.



В августе 2012 г. «Викрамадитья» вышел на испытания, а в ноябре 2013-го – поступил в состав ВМС Индии. Удивительно, но даже после всех неприятных событий Индия заключила контракт с «Севмашем» на обслуживание авианосца в течение 20 лет. Кроме того, заводу заказали необходимые запчасти и другое оборудование.



Эксплуатируя авианосец, Индия уже столкнулась с серьезными проблемами. В 2012 г. во время перехода из России в Индию произошла поломка одного из восьми котлов. Российская сторона назвала причиной аварии некачественный огнеупорный кирпич китайского производства. Китай, в свою очередь, опроверг факт поставки кирпичей для российско-индийского проекта.



Сохраняются проблемы с вооружением. ПВО корабля обеспечивается только пусковыми устройствами ложных целей, способными отвлечь противокорабельные ракеты. Огневые средства ближнего действия попросту отсутствуют. Индия способна оснастить «Викрамадитью» собственными копиями установок АК-630, но это произойдет не ранее чем через несколько лет. До тех пор кораблю придется полагаться на зенитные средства других боевых единиц – таких как новейший эсминец «Колката».



После не самой удачной модернизации «Адмирала Горшкова» завод «Севмаш» проявляет странный оптимизм. Он собирается строить новые авианосцы, в том числе для третьих стран. Возможным покупателем такого корабля уже называют Бразилию.



Со стороны «ВО» отметим, что строительство авианосца «Викрамадитья» действительно было долгим и сложным. Из-за крайне плохого состояния «Адмирала Горшкова» большую часть конструкций пришлось строить заново и насыщать новым оборудованием. Именно это привело к затягиванию работ и росту стоимости.



Проблемой стали доработки исходного проекта, связанные с пожеланиями заказчика и спецификой производства. Так, злосчастный кирпич на котлах появился из-за отказа индийцев ставить асбестовую теплоизоляцию. Имели место проблемы с комплектующими импортного производства. Большое влияние на работы оказал тот факт, что ранее «Севмаш» не занимался тематикой авианосцев. Все подобные корабли для ВМФ СССР строились в г. Николаев.





Что касается жалоб, то индийские военные известны своими рассказами о некачественной импортной технике. Нередко такая критика оказывается правдивой, но изрядно преувеличенной. Как и все, Индия желает самую лучшую технику, какую только может себе позволить. По разным причинам, исключается покупка американской и европейской продукции, что оказывается на руку России. Последние полвека Индия регулярно покупает российское оружие, но выполнение контрактов связано с задержками и перерасходом средств.Самой известной историей такого рода является покупка авианосца «Викрамадитья». В начале двухтысячных индийский флот пожелал купить авианосец – и с этого началась длинная и неприятная история.Советский авианесущий крейсер «Баку» вошел в строй в 1988 г. Это был единственный корабль пр. 1143.4. Он нес ракеты «Гранит», артиллерию и десятки летательных аппаратов. После распада СССР независимая Россия переименовала корабль в «Адмирала Горшкова». В самом начале 1992 г. случилась авария на паропроводе, и корабль пришлось вывести в резерв.В начале двухтысячных в Нью-Дели задумались о покупке авианосца. Единственный имеющийся корабль «Вираат» следовало списать через несколько лет, а замена для него отсутствовала. В 2004-м появился российско-индийский контракт. По нему, «Адмирал Горшков» бесплатно передавался ВМС Индии, но перед этим Россия должна была провести модернизацию стоимостью 974 млн долл.Россия перестроила корабль с угловой палубой, добавив носовой трамплин. Установили новые котлы, новую электронику, оборудование для работы с авиацией и т.д. 2700 кают и помещений прошли ремонт. Корабль с новым именем «Викрамадитья» теперь мог нести 24 истребителя МиГ-29К и 10 вертолетов марки «Ка».Проблемы начались в 2007 г. Через год ожидалась передача авианосца заказчику, но завод «Севмаш» не укладывался в эти сроки. Хуже того, стоимость работ выросла до 2,9 млрд долл., и заказчику предложили доплатить. В случае отказа российское Минобороны грозило забрать корабль себе, что не устраивало Индию, уже выплатившую 974 миллиона. К этому времени было выполнено ок. 50% работ.В июле 2009-го на «Севмаш» прибыл президент России Д. Медведев. Он раскритиковал ход модернизации и потребовал как можно скорее завершить работы, а затем передать авианосец индийским партнерам. В следующем году Индия согласилась увеличить бюджет проекта до 2,2 млрд долл., и работы начались с новой силой.В августе 2012 г. «Викрамадитья» вышел на испытания, а в ноябре 2013-го – поступил в состав ВМС Индии. Удивительно, но даже после всех неприятных событий Индия заключила контракт с «Севмашем» на обслуживание авианосца в течение 20 лет. Кроме того, заводу заказали необходимые запчасти и другое оборудование.Эксплуатируя авианосец, Индия уже столкнулась с серьезными проблемами. В 2012 г. во время перехода из России в Индию произошла поломка одного из восьми котлов. Российская сторона назвала причиной аварии некачественный огнеупорный кирпич китайского производства. Китай, в свою очередь, опроверг факт поставки кирпичей для российско-индийского проекта.Сохраняются проблемы с вооружением. ПВО корабля обеспечивается только пусковыми устройствами ложных целей, способными отвлечь противокорабельные ракеты. Огневые средства ближнего действия попросту отсутствуют. Индия способна оснастить «Викрамадитью» собственными копиями установок АК-630, но это произойдет не ранее чем через несколько лет. До тех пор кораблю придется полагаться на зенитные средства других боевых единиц – таких как новейший эсминец «Колката».После не самой удачной модернизации «Адмирала Горшкова» завод «Севмаш» проявляет странный оптимизм. Он собирается строить новые авианосцы, в том числе для третьих стран. Возможным покупателем такого корабля уже называют Бразилию.Со стороны «ВО» отметим, что строительство авианосца «Викрамадитья» действительно было долгим и сложным. Из-за крайне плохого состояния «Адмирала Горшкова» большую часть конструкций пришлось строить заново и насыщать новым оборудованием. Именно это привело к затягиванию работ и росту стоимости.Проблемой стали доработки исходного проекта, связанные с пожеланиями заказчика и спецификой производства. Так, злосчастный кирпич на котлах появился из-за отказа индийцев ставить асбестовую теплоизоляцию. Имели место проблемы с комплектующими импортного производства. Большое влияние на работы оказал тот факт, что ранее «Севмаш» не занимался тематикой авианосцев. Все подобные корабли для ВМФ СССР строились в г. Николаев.Что касается жалоб, то индийские военные известны своими рассказами о некачественной импортной технике. Нередко такая критика оказывается правдивой, но изрядно преувеличенной. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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