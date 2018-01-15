СМИ и война: BBC хотят отставки Лаврова, CNN — назначения Клинтон

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Большая пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова — это не только отличный повод обсудить важнейшие тенденции международных отношений, но и возможность отследить главные векторы внешней политики нашей страны

Количество вопросов от журналистов по той или иной теме, их тональность и, конечно же, ответы Сергея Лаврова — этого достаточно для того, чтобы сделать многие выводы. Во-первых, в центре внимания Москвы в первую очередь по-прежнему ближневосточное урегулирование: сирийский вопрос, арабо-израильский конфликт — больше всего вопросов было именно по этим темам. Что касается Сирии, несмотря на успех военной операции, проблемы остаются. Имя им — США.

Сергей Лавров о Сирии:

Насчёт разницы между линией администрации Обамы и администрации Трампа, радикальных отличий нет. К сожалению, и в том, и в другом случае мы наблюдаем стремление не помочь как можно скорее погасить конфликт, а помочь тем, кто хотел бы сделать практические шаги по смене режима в Сирийской Арабской Республике.

В общем, по большому счёту, ничего нового. Американская элита, похоже, просто не в состоянии признать свершившийся факт: однополярный мир во главе с Вашингтоном не состоялся, введены новые правила игры.

Сергей Лавров о США:

К сожалению, наши американские коллеги и их союзники по-прежнему хотят вести дела исключительно на основе диктата, ультиматумов. Не хотят слушать точку зрения других центров мировой политики. И тем самым, по сути дела, не хотят признать реальности формирующегося многополярного мира. Методы, к которым они прибегают, чтобы сдерживать своих конкурентов, — это методы в большинстве своём достаточно сомнительные, недобросовестные.

К таким методам можно смело отнести конфликт на Украине, который США развязали для того, чтобы создать очаг нестабильности на западных рубежах России. Данной проблеме также было посвящено значительное количество вопросов.

Сергей Лавров об Украине:

Политически мы заинтересованы в том, чтобы минские договорённости были выполнены в полном объёме без каких-либо изъятий, и это вписывается в нашу линию на полное уважение суверенитета и территориальной целостности Украины в её нынешних границах, сложившихся после референдума в Крыму.

На снимке: Обозреватель телеканала "Царьград" Андрей Афанасьев (справа) задает вопрос спикеру МИД России Марии Захаровой. Фото: Телеканал "Царьград"

После пресс-конференции у прессы также была возможность задать вопросы официальному представителю МИД России Марии Захаровой. В эксклюзивном комментарии для телеканала "Царьград" она обратила внимание на явное противоречие в отношении Запада к вмешательству в дела третьих стран. С одной стороны, они не смогли предъявить ни одного доказательства такого рода действий со стороны Москвы. А вот сами регулярно оказываются в центре громких скандалов.

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"Мы отмечаем вмешательство в наш суверенитет не только в преддверии выборов президента России, — подчеркнула Захарова. — Вы знаете, что у нас регулярно проходят выборы в законодательные собрания, и так или иначе наши западные коллеги почему-то полагают возможным проявлять такого рода активность. И при этом сами параллельно обвиняют нас последний год во вмешательстве в выборы по всей планете и, мне кажется, даже за её рубежами".

В приемные единороссов пришли 200 тыс. человек поставить подписи в поддержку Путина Мы всегда чётко обозначали нашу позицию о недопустимости вмешательства во внутренние дела других государств, а выборы как основа демократического процесса — это, безусловно, один из принципиальных моментов жизни государства, поэтому мне кажется, что коллеги, которые нас в этом обвиняют, делают это беспочвенно, но при этом сами на протяжении десятилетий занимаются аналогичными вещами в отношении и России, и очень многих других государств.

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И вот вам очередной пример вмешательства во внутриполитическую повестку через информационное пространство, которая произошла прямо во время пресс-конференции. Русская служба BBC, которой, видимо, очень не нравится глава российского МИД, решила поинтересоваться у него, не собирается ли Лавров на покой после марта 2018 года. Недвусмысленный сигнал о том, что Запад хотел бы видеть на этом посту другого человека.

В ответ на это Мария Захарова сказала следующее:

Это указывает на уровень и качество журналистики BBC. Помимо всего прочего, это точно такой же элемент пропагандистской работы. Это чистой выводы попытка привлечь внимание, возможность поиграть на внутреннем поле другого государства. BBC этим всегда славилась. Самое главное, этот вопрос шёл встык относительно того, что им неизвестно о фактах некого политического заказа по поводу чемпионата мира по футболу. Как же неизвестно, когда берёшь каждую неделю британскую прессу и видишь очередной материал относительно ЧМ? Кстати, на BBC выходили фильмы про наших фанатов. Враньё заключается в том, что им якобы неизвестно, а фильмы выходили, которые комментировали и Кремль, и министерство иностранных дел, и в которых всё выворачивалось с ног на голову.

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com

От британских коллег не отставали и американские журналисты с ультралиберального телеканала CNN. С недавних пор за исключительный непрофессионализм их не пускают даже в Белый дом в Вашингтоне. Однако в России корреспондент CNN может продемонстрировать свой уровень профессионализма во всей красе. Представитель CNN спросил у Лаврова, жалеет ли он о том, что президентом США стал Трамп, а не Хиллари Клинтон. Сергей Лавров ответил в свойственной ему ироничной манере, что сожаления находятся вне поля его компетенций. А вот Мария Захарова решила подробнее остановиться на данном вопросе.

Что касается CNN, то канал и его активисты никогда не скрывали своей политической поддержки демократов и выдвинутого от них кандидата — Хиллари Клинтон. Они не смирились с проигрышем и пытаются в нём найти чью-то внешнюю руку, влияние, объяснить чем угодно, но не слабостью своей позиции, выбором американского народа. То есть в ход идут любые аргументы. Это часть внутриполитической борьбы. Самое обидное — это ангажированность одного из крупнейших мировых каналов.

Афанасьев Андрей