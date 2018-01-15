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СМИ и война: BBC хотят отставки Лаврова, CNN — назначения Клинтон
15 января 2018, 18:54 • 283 • Политика
Большая пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова — это не только отличный повод обсудить важнейшие тенденции международных отношений, но и возможность отследить главные векторы внешней политики нашей страны
Количество вопросов от журналистов по той или иной теме, их тональность и, конечно же, ответы Сергея Лаврова — этого достаточно для того, чтобы сделать многие выводы. Во-первых, в центре внимания Москвы в первую очередь по-прежнему ближневосточное урегулирование: сирийский вопрос, арабо-израильский конфликт — больше всего вопросов было именно по этим темам. Что касается Сирии, несмотря на успех военной операции, проблемы остаются. Имя им — США.
Сергей Лавров о Сирии:
В общем, по большому счёту, ничего нового. Американская элита, похоже, просто не в состоянии признать свершившийся факт: однополярный мир во главе с Вашингтоном не состоялся, введены новые правила игры.
Сергей Лавров о США:
К таким методам можно смело отнести конфликт на Украине, который США развязали для того, чтобы создать очаг нестабильности на западных рубежах России. Данной проблеме также было посвящено значительное количество вопросов.
Сергей Лавров об Украине:
На снимке: Обозреватель телеканала "Царьград" Андрей Афанасьев (справа) задает вопрос спикеру МИД России Марии Захаровой. Фото: Телеканал "Царьград"
После пресс-конференции у прессы также была возможность задать вопросы официальному представителю МИД России Марии Захаровой. В эксклюзивном комментарии для телеканала "Царьград" она обратила внимание на явное противоречие в отношении Запада к вмешательству в дела третьих стран. С одной стороны, они не смогли предъявить ни одного доказательства такого рода действий со стороны Москвы. А вот сами регулярно оказываются в центре громких скандалов.
"Мы отмечаем вмешательство в наш суверенитет не только в преддверии выборов президента России, — подчеркнула Захарова. — Вы знаете, что у нас регулярно проходят выборы в законодательные собрания, и так или иначе наши западные коллеги почему-то полагают возможным проявлять такого рода активность. И при этом сами параллельно обвиняют нас последний год во вмешательстве в выборы по всей планете и, мне кажется, даже за её рубежами".
И вот вам очередной пример вмешательства во внутриполитическую повестку через информационное пространство, которая произошла прямо во время пресс-конференции. Русская служба BBC, которой, видимо, очень не нравится глава российского МИД, решила поинтересоваться у него, не собирается ли Лавров на покой после марта 2018 года. Недвусмысленный сигнал о том, что Запад хотел бы видеть на этом посту другого человека.
В ответ на это Мария Захарова сказала следующее:
Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
От британских коллег не отставали и американские журналисты с ультралиберального телеканала CNN. С недавних пор за исключительный непрофессионализм их не пускают даже в Белый дом в Вашингтоне. Однако в России корреспондент CNN может продемонстрировать свой уровень профессионализма во всей красе. Представитель CNN спросил у Лаврова, жалеет ли он о том, что президентом США стал Трамп, а не Хиллари Клинтон. Сергей Лавров ответил в свойственной ему ироничной манере, что сожаления находятся вне поля его компетенций. А вот Мария Захарова решила подробнее остановиться на данном вопросе.
Афанасьев Андрей
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