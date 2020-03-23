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СМИ: голосование по Конституции перенесут

23 марта 2020, 11:35  •  104 • Политика
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Игорь Иванко
Изменение сроков связано с эпидемией коронавируса в России
Россияне смогут высказать свои мнения по поправкам в Конституцию, но сделают это не 22 апреля, а несколько позже. Об этом сообщили источники в президентской администрации.
По их словам, решение уже принято. Соответствующий указ президента РФ будет подписан до 25 марта, пишут "Ведомости", отмечая при этом, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков эту информацию не подтвердил. В свою очередь, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что решение о дате голосования будет принято до конца марта, передает телеграм-канал RT на русском.
Новая дата официальными лицами пока не называется, но, по мнению собеседников "Ведомостей", совмещать этот вопрос с сентябрьскими избирательными кампаниями не будут. Скорее всего, голосование проведут летом. Ожидается, что пик эпидемии коронавируса в России придется на апрель, поэтому на июнь уже можно назначать всероссийское мероприятие. Загвоздка в том, что в этот период в школах, где обычно открывают избирательные участки, проходит ЕГЭ. С его переносом пока тоже не решено.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что закон разрешает отложить голосование граждан по поправкам в Конституцию на более поздний срок. Прежний указ делал 22 апреля 2020 г. выходным днем, чтобы все россияне могли прийти на избирательные участки.

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