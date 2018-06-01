СМИ: голландские партии призвали расследовать роль Украины в крушении MH17

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ГААГА 1 июня. /ТАСС/. Несколько голландских оппозиционных партий призвали правительство страны провести расследование в отношении Украины по делу о крушении рейса MH17. Об этом сообщила в пятницу газета Trouw, рассказывая об итогах состоявшихся в четверг вечером дебатов в национальном парламенте.

Депутат Партии свободы Раймонд де Рон считает, что Украина "должна быть привлечена к ответственности за причастность к крушению, поскольку не закрыла свое воздушное пространство". По его словам, "у голландской прокуратуры есть полученная от спецслужб Украины аудиозапись, сделанная за день до трагедии, в которой говорится, что Россия транспортирует зенитный ракетный комплекс на Украину". Это, уверен депутат, являлось достаточным основание для того, чтобы Украина запретила полет гражданских самолетов в регионе. "Лидер партии "Форум за демократию" Тьерри Боде также призывает власти привлечь Украину к ответственности", - обращает внимание издание.

К проведению расследования в отношении Украины в том или ином виде призвала и представитель Социалистической партии Садет Карабулут. Однако глава МИД Нидерландов Стеф Блок уже дал понять, что на данный момент принятие такого шага даже не обсуждается. Раймонд де Рон уверен, что в этом случае речь идет о том, что сторона самостоятельно дает оценку своим действиям, поскольку Украина входит в Совместную следственную группу, которая занимается уголовным расследованием крушения.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Украины, в Донецкой области. В результате крушения погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия на земле, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования случившегося создали Совместную следственную группу (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

24 мая эксперты опубликовали промежуточный доклад, заявив в нем, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен запуск ракеты, сбившей Boeing, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском. В России обвинения ССГ отвергли. В частности, Минобороны РФ заявило, что ни один зенитный ракетный комплекс Вооруженных сил никогда не пересекал российско-украинскую границу.

Тем не менее 25 мая правительства Австралии и Нидерландов официально обвинили РФ в причастности к крушению самолета и заявили о намерении привлечь Москву к международной ответственности. Они также обратились к России с предложением вступить в переговоры, направленные на поиск подходящего решения, и предупредили о возможности передачи дела в международный суд или организацию.

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