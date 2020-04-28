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СМИ: глава Северной Кореи нанял бригаду красавиц для вечеринок в бронепоезде
28 апреля 2020, 20:10 • 25 • Политика
Стать частью команды могут только "высокие и красивые" кореянки-девственницы
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын часто перемещается на личном бронепоезде. По информации издания The Sun, в пути лидера КНДР сопровождает так называемая "бригада удовольствий" – проводницы, которых специально отбирают для этой работы.
Как отмечает издание, Ким Чен Ын дал распоряжение подготовить такую бригаду еще в 2015 году. При этом стать ее частью могут исключительно длинноногие и привлекательные кореянки-девственницы.
Также сообщается, что внутри бронепоезда есть специальная лаунж-зона с мягкой мебелью. Помещение оборудовано по последнему слову техники. Там есть комфортабельный конференц-зал, офис со спутниковым телевидением и ресторан, где подают деликатесы и спиртные напитки – например, дорогой коньяк и швейцарский сыр.
По данным издания, бронепоезд северокорейского лидера состоит из 20 вагонов и способен развивать скорость до 60 км/час. При этом перед поездом обычно запускают состав с телохранителями Ким Чен Ын, чтобы проверить безопасность на дороге.
Также отмечается, что на бронепоезде транспортируют личный бронированный автомобиль главы КНДР, а также переносной туалет.
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