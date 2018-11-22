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СМИ: Германия может отказаться от участия в саммите по Brexit

22 ноября 2018, 05:09  •  68 • Политика
Германия может отказаться от участия в экстренном саммите по Brexit, если остающиеся члены ЕС и Великобритания в срочном порядке не уладят свои разногласия. Таким образом, сделка по выходу Соединенного Королевства из состава единой Европы на условиях, подготовленных правительством Терезы Мэй, может не состояться, пишет The Telegraph.
Саммит по Brexit запланирован на 25 ноября. Как отмечает издание, канцлер ФРГ Ангела Меркель уже уведомила посла Евросоюза о том, что может проигнорировать данную конференцию.
«Утро.ру» напоминает, что ранее на пути успешного урегулирования вопроса выхода Британии из ЕС встала Испания. Страна предъявила Соединенному Королевству претензии по спорной заморской территории Гибралтара.
Окончательный выход Британии из Евросоюза назначен на 29 марта 2019 года. До тех пор стране нужно оговорить с руководством блока условия данного политического «развода».

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