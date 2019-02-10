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СМИ: Форвард «Шахтёра» может перейти в один из клубов РПЛ
10 февраля 2019, 13:09 • 124 • Украина
Нападающий донецкого «Шахтёра» Владислав Кулач, который на данный момент на правах аренды выступает за полтавский футбольный клуб «Ворскла», имеет предложение от одной из команд Российской премьер-лиги (РПЛ).
© Anatolii Stepanov/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Об этом сообщает Footboom.
При этом издание не уточняет, какой именно клуб сделал предложение игроку. Отмечается, что Кулач отказался переходить в «Александрию».
В текущем сезоне Украинской премьер-лиги (УПЛ) футболист сыграл в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее «Енисей» арендовал футболиста «Шахтёра» Олега Данченко.
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