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СМИ: Форвард «Шахтёра» может перейти в один из клубов РПЛ

10 февраля 2019, 13:09  •  124 • Украина
Нападающий донецкого «Шахтёра» Владислав Кулач, который на данный момент на правах аренды выступает за полтавский футбольный клуб «Ворскла», имеет предложение от одной из команд Российской премьер-лиги (РПЛ).
 
© Anatolii Stepanov/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

Об этом сообщает Footboom.

При этом издание не уточняет, какой именно клуб сделал предложение игроку. Отмечается, что Кулач отказался переходить в «Александрию».

В текущем сезоне Украинской премьер-лиги (УПЛ) футболист сыграл в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее «Енисей» арендовал футболиста «Шахтёра» Олега Данченко.

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