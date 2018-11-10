СМИ: Филарет и Макарий отказались возглавить новую церковь на Украине

Предстоятели неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви Филарет и Макарий заявили, что готовы не выдвигать свои кандидатуры на пост главы единой церкви на Украине.

Как пишет украинское издание «Вести» со ссылкой на источники, Филарет и Макарий направили соответствующие письма константинопольскому патриарху Варфоломею.

Как отмечается, Макарий в своём письме заявил, что не обладает необходимым авторитетом и возможностями для того, чтобы возглавить церковь.

Издание утверждает, что Филарет написал о готовности снять свою кандидатуру, но попросил наделить его титулом «почётного патриарха» новой церкви и закрепить за ним пост главы Священного синода церкви.

Также Филарет попросил избрать главой новой церкви патриаршего наместника УПЦ КП митрополита Епифания.

При этом, по словам источника, 22 ноября пройдёт учредительный собор, в ходе которого главой новой церкви изберут представителя Константинополя архиепископа Иова.

Ранее на Украине вступил в силу закон о передаче Андреевской церкви Константинополю.