СМИ: Эсминец США Porter вошёл в порт Одессы

Ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Porter вошёл в порт Одессы с дружественным визитом. Об этом сообщает агентство УНИАН.

По данным агентства, американский военный корабль встречали катера Военно-морских сил Украины.

Указывается, что эсминец пришвартовался к причалу с помощью двух морских буксиров.

При этом точной программы визита корабля США в Одессу пока нет.

12 октября в Национальном центре управления обороной России заявили, что три корабля Черноморского флота взяли на контроль вошедший в Чёрное море американский эсминец Porter.