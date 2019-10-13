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СМИ: Эсминец США Porter вошёл в порт Одессы
13 октября 2019, 19:54 • 95 • Украина
Ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Porter вошёл в порт Одессы с дружественным визитом. Об этом сообщает агентство УНИАН.
Reuters
По данным агентства, американский военный корабль встречали катера Военно-морских сил Украины.
Указывается, что эсминец пришвартовался к причалу с помощью двух морских буксиров.
При этом точной программы визита корабля США в Одессу пока нет.
12 октября в Национальном центре управления обороной России заявили, что три корабля Черноморского флота взяли на контроль вошедший в Чёрное море американский эсминец Porter.
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