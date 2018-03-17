СМИ: Если захочет, Россия легко может оставить США без системы GPS

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Американские GPS-спутникики, на которых работают все навигаторы и высокоточное оружие США полностью уязвимы для России и Китая.

Россия и Китай могут с лёгкостью оставить США без GPS-спутников, от работы которых зависит всё, начиная от систем наведения высокоточного оружия и заканчивая навигационными системами в автомобилях и смартфонах. Москве и Пекину не представляет никакого труда уничтожить всю американскую систему глобального позиционирования (GPS), пишет издание Washington Free Beacon.

Сообщается, что на слушаниях в Вашингтоне министр Военно-воздушных сил США Хизер Уилсон заявила об абсолютной уязвимости американских GPS-спутников как перед кибератакми, так перед новейшим оружием России и Китая. В частности отмечается, что спутники могут быть выведены из строя при помощи ракет и лазерных установок.

В этой связи министр запросила у Конгресса США 156,3 миллиарда долларов на замену 30 орбитальных спутников на более устойчивые к атакам извне.

Напомним, что спутники системы глобального позиционирования или GPS являются разработкой американских военных для обеспечения нацеливания высокоточного оружия. Вместе с тем доступ к спутникам предоставлен и частным компания, благодаря чему GPS-приёмники и GPS-навигаторы активно применяются в различных областях науки, а также в автомобилестроении и новейших электронных гаджетах.