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СМИ: Если захочет, Россия легко может оставить США без системы GPS
17 марта 2018, 08:09 • 133 • Политика
Американские GPS-спутникики, на которых работают все навигаторы и высокоточное оружие США полностью уязвимы для России и Китая.
Россия и Китай могут с лёгкостью оставить США без GPS-спутников, от работы которых зависит всё, начиная от систем наведения высокоточного оружия и заканчивая навигационными системами в автомобилях и смартфонах. Москве и Пекину не представляет никакого труда уничтожить всю американскую систему глобального позиционирования (GPS), пишет издание Washington Free Beacon.
Сообщается, что на слушаниях в Вашингтоне министр Военно-воздушных сил США Хизер Уилсон заявила об абсолютной уязвимости американских GPS-спутников как перед кибератакми, так перед новейшим оружием России и Китая. В частности отмечается, что спутники могут быть выведены из строя при помощи ракет и лазерных установок.
В этой связи министр запросила у Конгресса США 156,3 миллиарда долларов на замену 30 орбитальных спутников на более устойчивые к атакам извне.
Напомним, что спутники системы глобального позиционирования или GPS являются разработкой американских военных для обеспечения нацеливания высокоточного оружия. Вместе с тем доступ к спутникам предоставлен и частным компания, благодаря чему GPS-приёмники и GPS-навигаторы активно применяются в различных областях науки, а также в автомобилестроении и новейших электронных гаджетах.
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