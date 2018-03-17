Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Заговорят ли скелеты из политического шкафа Терезы Мэй?
Лавров об истерике Великобритании: На Россию ничего нет, и в Лондоне это прекрас...
Россия категорически против: Лавров назвал катастрофой военный сценарий денуклеа...
Киев признался. КНДР запускает ракеты на украинских технологиях (РАКЕТА.News)
Главная / Политика

СМИ: Если захочет, Россия легко может оставить США без системы GPS

17 марта 2018, 08:09  •  133 • Политика
Американские GPS-спутникики, на которых работают все навигаторы и высокоточное оружие США полностью уязвимы для России и Китая.
Россия и Китай могут с лёгкостью оставить США без GPS-спутников, от работы которых зависит всё, начиная от систем наведения высокоточного оружия и заканчивая навигационными системами в автомобилях и смартфонах. Москве и Пекину не представляет никакого труда уничтожить всю американскую систему глобального позиционирования (GPS), пишет издание Washington Free Beacon.
Сообщается, что на слушаниях в Вашингтоне министр Военно-воздушных сил США Хизер Уилсон заявила об абсолютной уязвимости американских GPS-спутников как перед кибератакми, так перед новейшим оружием России и Китая. В частности отмечается, что спутники могут быть выведены из строя при помощи ракет и лазерных установок.
В этой связи министр запросила у Конгресса США 156,3 миллиарда долларов на замену 30 орбитальных спутников на более устойчивые к атакам извне.
Напомним, что спутники системы глобального позиционирования или GPS являются разработкой американских военных для обеспечения нацеливания высокоточного оружия. Вместе с тем доступ к спутникам предоставлен и частным компания, благодаря чему GPS-приёмники и GPS-навигаторы активно применяются в различных областях науки, а также в автомобилестроении и новейших электронных гаджетах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

133
Источник
Похожие новости
17 марта 2018, 01:39
Югославия и ЦРУ
17 марта 2018, 01:39
Не чини, что не сломано: Страны-посредники подтвердили соблюдение Ираном ядерной сделки
17 марта 2018, 08:09
В США рассказали, кому принадлежит круживший над посольством России вертолет

Загрузка...
16 марта 2018, 15:54
Президент поручил Вайно и Медведеву реализовать свое Послание до 1 декабря 2018 года
17 марта 2018, 08:09
Российский омбудсмен: ООН и ОБСЕ заставят Киев помочь гражданам России проголосовать на Украине
17 марта 2018, 04:54
Лавров об истерике Великобритании: На Россию ничего нет, и в Лондоне это прекрасно понимают
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
16 марта 2018, 12:39
Асад разгромил американцев
10 марта 2018, 16:54
Казахские националисты вспомнили об "Оренбургском коридоре"
14 марта 2018, 21:39
Меркель дала умный совет дерзкой Мэй
15 марта 2018, 04:09
В Совфеде рассказали, что будет с Украиной после разрыва договора о дружбе с Россией
10 марта 2018, 10:24
Газовая война и её последствия
11 марта 2018, 09:09
"Такой петросянщины мир еще не видел" - украинского "плевателя" высмеяли после нападения на русского
16 марта 2018, 09:24
Спасибо, Тереза!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.