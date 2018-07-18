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СМИ: Экс-министр обороны Украины получил статус беженца в Белоруссии
18 июля 2018, 13:54 • 164 • Украина
Бывший министр обороны Украины Михаил Ежель, который обвиняется в злоупотреблении властью и служебным положением, получил статус беженца в Белоруссии и проживает с семьей в Минске.
РИА Новости
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на определение Соломенского районного суда Киева.
«Справкой Главного управления военной контрразведки от 16.05.2017 года установлено, что в республике Беларусь лицу предоставлен статус беженца и по оперативным данным проживает с семьей в Минске, где снимает квартиру», — говорится в мотивировочной части судебного определения.
На Украине в 2014 году против бывших министров обороны возбудили уголовное дело. Фигурантами уголовного производства стали министры обороны, начиная с 1996 года.
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