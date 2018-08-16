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СМИ: Два украинских легкоатлета дисквалифицированы за допинг

16 августа 2018, 23:09  •  41 • Украина
Украинцы Назар Коваленко и Игорь Главан, специализирующиеся на спортивной ходьбе, временно отстранены от участия в соревнованиях за нарушение антидопинговых правил.
 
Игорь Главан Facebook
 

Как сообщает La Marcia, Коваленко был отстранён ещё в марте 2017 года из-за подозрительных показателей в биологическом паспорте, а Главан — в декабре 2017 года из-за обнаружения в его допинг-пробе запрещённого вещества.

Коваленко является серебряным призёром Кубка Европы-2013, а также участником Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро. В активе Главана — бронза чемпионата мира 2016 года.

Ранее сообщалось, что призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике из Кении временно отстранён от соревнований.

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