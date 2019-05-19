СМИ: Досрочные выборы в Раду могут назначить на 14 июля

Досрочные выборы в Верховную раду Украины могут пройти 14 июля, сообщает УНН со ссылкой на источник.

Как отмечает агентство, избранный президент Владимир Зеленский намерен объявить о роспуске парламента после инаугурации, а досрочные выборы станут следующим шагом.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский подготовил указ о прекращении полномочий Верховной рады и назначении досрочных парламентских выборов в стране.

Член команды Зеленского Руслан Стефанчук прокомментировал эту информацию, отметив, что одним из вариантом развития событий «действительно является роспуск парламента».