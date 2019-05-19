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СМИ: Досрочные выборы в Раду могут назначить на 14 июля

19 мая 2019, 15:09  •  61 • Украина
Досрочные выборы в Верховную раду Украины могут пройти 14 июля, сообщает УНН со ссылкой на источник.
 
Reuters
 

Как отмечает агентство, избранный президент Владимир Зеленский намерен объявить о роспуске парламента после инаугурации, а досрочные выборы станут следующим шагом.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский подготовил указ о прекращении полномочий Верховной рады и назначении досрочных парламентских выборов в стране.

Член команды Зеленского Руслан Стефанчук прокомментировал эту информацию, отметив, что одним из вариантом развития событий «действительно является роспуск парламента».

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