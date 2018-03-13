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СМИ: Британская COBRA снова соберется ради дела Скрипаля

13 марта 2018, 03:24  •  36 • Политика
Глава МВД Великобритании снова собирает экстренный комитет по поводу отравления шпиона-перебежчика из России.
Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд снова собирает заседание экстренного комитета COBRA, чтобы обсудить последние новости по делу об отравлении шпиона-перебежчика и экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Такую информацию распространили британские издания.
Сообщается, что заседание комитета COBRA состоится рано утром во вторник 13 марта. Глава МВД и остальные участники обсудят между собой последние данные по делу Скрипаля.
Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не дожидаясь результатов расследования публично обвинила Россию в причастности к инциденту с отравлением. Глава правительства заявила парламенту, что вероятность участия России в отравлении Скрипаля "высокая".
По словам Терезы Мэй, российский перебежчик был отравлен веществом под названием "Новичок", которое якобы было разработано в России.

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СМИ: Британская COBRA снова соберется ради дела Скрипаля

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