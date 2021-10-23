Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Молдавия на грани катастрофы. Кишинёв отправил в Москву на поклон своего перегов...
По заветам Вацлава Гавела: Чехия пересмотрит отношения с Россией
Слова Шойгу о ядерном оружии в Европе заставили замолчать Пентагон
Явилось полной неожиданностью: Канада "подставила" русских фигуристок
Главная / Политика

СМИ: Британия сформировала секретный отдел для "экономической войны" против России

23 октября 2021, 11:25  •  32 • Политика
Stefan Kiefer/www.globallookpress.com
Спецподразделение действует уже несколько лет
Министерство обороны Великобритании использует против Российской Федерации, КНР и Ирана спецотдел, сформированный из финансовых специалистов. По сообщению газеты Financial Times, Лондон сформировал отдельную группу с засекреченной деятельностью, которая помогает оборонному ведомству нарабывать навыки ведения "экономической войны".
Еще одной задачей отдела, указывает источник, является защита Великобритании от терроризма, атак в сфере кибернетики и дезинформационных кампаний.
Подразделение сформировали еще в 2015 году и активно использовали против "Исламского государства*"*. Сейчас группа финансовых экспертов при Министерстве обороны Королевства оказывает консультационные услуги специальным подразделениям – разведывательной службе и 77-й бригаде армии Великобритании, которая ведет электронную и психологическую войну с противниками.
Задачи секретной группы – противодействие финансовым операциям ЧВК Вагнера и хакерам, которые из-за угроз с вымогательством средств предствляют угрозу для государственной инфраструктуры.
"Спрос на таких специалистов лишь продолжает расти. Противники страны, такие как Российская Федерация с Китаем, эксплуатируют "серую зону" и используют кибернетическое оружие против госинфраструктуры, инвестируя средства в чувствительные сферы за рубежом", – говорится в публикации.
Специалисты, пишет FT, также должны заниматься поиском критических моментов в бизнесе противников для последующего осложнения их деятельности.
Ранее британские СМИ обвинили РФ в краже формулы вакцины против коронавируса.
* Организация запрещена на территории РФ

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





32
Источник
Похожие новости
23 октября 2021, 00:20
Явилось полной неожиданностью: Канада "подставила" русских фигуристок
23 октября 2021, 03:50
Политолог объяснил бесполезность слов Зеленского о скидке на транзит газа в Европу
23 октября 2021, 05:35
"Где в Европе газ добывается?": Тимошенко заявила о большом обмане украинцев
23 октября 2021, 03:50
Капитан США заочно поспорил со Столтенбергом об Украине: "Путин будет действовать"
23 октября 2021, 02:05
Британия готовит секретную спецоперацию против России – FT
23 октября 2021, 00:20
Украина готова отдать Молдавии "в аренду" газ. Русский?
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 октября 2021, 00:20
Явилось полной неожиданностью: Канада "подставила" русских фигуристок
23 октября 2021, 03:50
Политолог объяснил бесполезность слов Зеленского о скидке на транзит газа в Европу
23 октября 2021, 05:35
"Где в Европе газ добывается?": Тимошенко заявила о большом обмане украинце...
23 октября 2021, 03:50
Капитан США заочно поспорил со Столтенбергом об Украине: "Путин будет действоват...
23 октября 2021, 02:05
Британия готовит секретную спецоперацию против России – FT
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 октября 2021, 16:05
Захарова без прикрас высказалась о визите Нуланд в Москву: "Извините меня"
22 октября 2021, 03:20
Путин сделал тонкий намёк о поставках газа по "Северному потоку - 2"
17 октября 2021, 01:25
Кабо-Верде выдало США дипломата Венесуэлы: Его будут судить во Флориде
20 октября 2021, 00:00
Главе ПФР не дали уйти от каверзного вопроса: "Откуда дворцы?"
20 октября 2021, 18:40
"Фантастическое" оружие Украины удивило Баранца: "Это уже даже пошло"
17 октября 2021, 08:25
Почему парижанки должны завидовать москвичкам
20 октября 2021, 22:45
Слова Шойгу о ядерном оружии в Европе заставили замолчать Пентагон
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.