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СМИ: Британия сформировала секретный отдел для "экономической войны" против России
23 октября 2021, 11:25 • 32 • Политика
Спецподразделение действует уже несколько лет
Министерство обороны Великобритании использует против Российской Федерации, КНР и Ирана спецотдел, сформированный из финансовых специалистов. По сообщению газеты Financial Times, Лондон сформировал отдельную группу с засекреченной деятельностью, которая помогает оборонному ведомству нарабывать навыки ведения "экономической войны".
Еще одной задачей отдела, указывает источник, является защита Великобритании от терроризма, атак в сфере кибернетики и дезинформационных кампаний.
Подразделение сформировали еще в 2015 году и активно использовали против "Исламского государства*"*. Сейчас группа финансовых экспертов при Министерстве обороны Королевства оказывает консультационные услуги специальным подразделениям – разведывательной службе и 77-й бригаде армии Великобритании, которая ведет электронную и психологическую войну с противниками.
Задачи секретной группы – противодействие финансовым операциям ЧВК Вагнера и хакерам, которые из-за угроз с вымогательством средств предствляют угрозу для государственной инфраструктуры.
"Спрос на таких специалистов лишь продолжает расти. Противники страны, такие как Российская Федерация с Китаем, эксплуатируют "серую зону" и используют кибернетическое оружие против госинфраструктуры, инвестируя средства в чувствительные сферы за рубежом", – говорится в публикации.
Специалисты, пишет FT, также должны заниматься поиском критических моментов в бизнесе противников для последующего осложнения их деятельности.
Ранее британские СМИ обвинили РФ в краже формулы вакцины против коронавируса.
* Организация запрещена на территории РФ
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