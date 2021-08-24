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СМИ: бежавшие из Афганистана американцы оставили талибам* самолёты и ракеты
24 августа 2021, 06:10 • 84 • Политика
Движению "Талибан"* удалось заполучить несколько самолётов, вертолётов и противотанковых ракет, оставленных американскими войсками, спешно покидающими Афганистан. Об этом со ссылкой на собственные источники передаёт телеканал Al-Arabiya.
Согласно информации, в Пентагоне сильно обеспокоены тем, что в руки талибов* попало американское вооружение. Возможно, войска США решат уничтожить захваченную боевиками технику, хотя американцы и выразили надежду, что талибы* не смогут использовать боевые вертолёты и самолёты, поскольку у них нет квалифицированных пилотов.
Как сообщает телеканал, решение о ракетных ударах по оставшимся в Афганистане военным складам в США примут лишь после окончания эвакуации.
Ранее "Первый Русский" сообщал о там, что талибы* определились с моделью государственного управления в Афганистане.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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