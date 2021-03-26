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СМИ: Байден обеспокоен сближением России и Турции

26 марта 2021, 10:40  •  44 • Политика
Джо Байден. Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Президент встревожен тем, что Анкара "отступает от демократии"
Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил обеспокоенность сближением России и Турции, выступая на саммите ЕС в онлайн-формате. По словам американского лидера, Анкара начинает "отступать от демократии" из-за тесного взаимодействия с Москвой.
Во время пресс-конференции американский лидер также коснулся Китая. Байден заявил, что администрация Белого дома стремится лишь к "здоровой конкуренции" с Пекином. Также Вашингтон надеется на координацию действий с китайской стороной в энергетической сфере и развитии передовых технологий, передает Bloomberg.
Во время мероприятия ряд европейских лидеров подтвердили дальнейшее развитие плана по экономическим ограничениям в отношении Турции. Представители Евросоюза также пообещали Байдену наладить взаимодействие с Анкарой, если турецкая администрация не станет претендовать на запасы газа на востоке Средиземного моря, пишет телеканал "360".
Позднее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что положительно оценивает стремление Турции в налаживании связей с европейскими партнерами, отметив при этом, что Брюссель по-прежнему не может похвастаться крепкими отношениями с Анкарой.
Европейский политик добавила, что после проведенного саммита Брюссель может приступить к углублению торгового партнерства с Турцией, а также расширению программы по предоставлению денежных средств для турецких мигрантов, пишет Reuters.
Ранее посол США в Турции Дэвид Саттерфилд пригрозил Анкаре серьезными санкциями за приобретение зенитно-ракетных систем С-400. Американский дипломат заявил, что Турции грозят очередные санкции, если та не свернет эксплуатацию новейших российских комплексов.

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