СМИ: Байден обеспокоен сближением России и Турции

Джо Байден. Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com

Президент встревожен тем, что Анкара "отступает от демократии"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил обеспокоенность сближением России и Турции, выступая на саммите ЕС в онлайн-формате. По словам американского лидера, Анкара начинает "отступать от демократии" из-за тесного взаимодействия с Москвой.

Во время пресс-конференции американский лидер также коснулся Китая. Байден заявил, что администрация Белого дома стремится лишь к "здоровой конкуренции" с Пекином. Также Вашингтон надеется на координацию действий с китайской стороной в энергетической сфере и развитии передовых технологий, передает Bloomberg.

Во время мероприятия ряд европейских лидеров подтвердили дальнейшее развитие плана по экономическим ограничениям в отношении Турции. Представители Евросоюза также пообещали Байдену наладить взаимодействие с Анкарой, если турецкая администрация не станет претендовать на запасы газа на востоке Средиземного моря, пишет телеканал "360".

Позднее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что положительно оценивает стремление Турции в налаживании связей с европейскими партнерами, отметив при этом, что Брюссель по-прежнему не может похвастаться крепкими отношениями с Анкарой.

Европейский политик добавила, что после проведенного саммита Брюссель может приступить к углублению торгового партнерства с Турцией, а также расширению программы по предоставлению денежных средств для турецких мигрантов, пишет Reuters.

Ранее посол США в Турции Дэвид Саттерфилд пригрозил Анкаре серьезными санкциями за приобретение зенитно-ракетных систем С-400. Американский дипломат заявил, что Турции грозят очередные санкции, если та не свернет эксплуатацию новейших российских комплексов.