СМИ: Американские конгрессмены все-таки приедут в Россию

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Источник сообщил о возможном визите группы конгрессменов из США в Россию

Стало известно, что американские конгрессмены готовятся к командировке в Россию. По некоторым данным, поездка может состояться только через полгода.

Напомним, ранее сообщалось, что американская сторона собирается послать республиканцев в Россию, но те позже отменили деловую поездку, якобы Москва отказала в визе их коллеге Джинн Шахин.

В посольстве РФ в США такие обвинения отвергли, заявив, что, напротив, старались урегулировать ситуацию и предлагали пути решения, однако Штаты отклонили все предложения. Теперь же СМИ заговорили о том, что готовится еще одна поездка.

"Она прорабатывается, но ничего не решено пока", - сообщил источник в диппредставительстве. Отмечается, что список участников делегации пока не готов, передает РИА Новости.