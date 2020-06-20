Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинская позиция в Донбассе взмыла в воздух от мощного взрыва: ВСУ подсчитываю...
Должный ответ на поставки Киеву ПТРК FGM-148. Комплексы «Свирь» смогут купироват...
"Достойно": Американские полицейские отправили послание "русским ...
Киеву дали срок представить свою позицию по Минским соглашениям
Главная / Политика

СМИ: Америка может нанести удар по России с арктической стороны

20 июня 2020, 16:00  •  26 • Политика
У российской авиации есть ответ на угрозу
Военный эксперт Владислав Шурыгин полагает, что для американцев Север стал одним из важнейших стратегических направлений. Примерно 70 лет Штаты репетируют нанесение ударов через Северный полюс, поскольку так открывается самое короткое расстояние до России, утверждает он.
На прошедшей неделе количество полетов американскими ракетоносцами рекордно возросло. Как отмечает издание "Известия", подобной активности там не наблюдалось со времен Холодной войны.
Шурыгин рассказывает, что в советские года пробиться через Европу США были не в силах из-за плотности ПВО Советского Союза.
"Когда СССР надежно перекрыл арктическое направление системами ПВО, США перешли к крылатым ракетам. До сих пор основная задача всех типов стратегических бомбардировщиков США – запустить их до входа в зону действия российской противовоздушной обороны", – отмечает он.
Эксперт полагает, что нынешнее появление американских бомбардировщиков с этой стороны говорит о том, что Штаты увеличивают боевую подготовку. При у российской авиации, по его мнению, есть чем ответить.
Москва отвечает на все приближения американских самолетов к своим границам отправкой российских бомбардировщиков в сторону Аляски. Некоторые полагают, что такие действия стали сигналом того, что страны противодействуют друг другу как во времена Холодной войны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



26
Источник
Похожие новости
20 июня 2020, 00:00
Мы случайно: Американцы в Сирии чуть не доигрались, угрожая российскому БТР
20 июня 2020, 04:00
Таковы традиции: Глава Туркмении лично объяснил Путину свой отказ посетить парад Победы
20 июня 2020, 00:00
Пашинян объяснил свой отказ приехать в Москву на парад Победы
20 июня 2020, 04:00
Очередное предупреждение: Секрет статьи Путина раскрыт
20 июня 2020, 10:00
А как же Британия и ФРГ? Лавров разбил доводы Венецианской комиссии примерами
20 июня 2020, 06:00
"Не могут правильно перевести текст": Депутат Госдумы обвинил ЕС в двойных стандартах
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 июня 2020, 10:00
Газовая бомба: на Украине разгорается скандал из-за американского СПГ
17 июня 2020, 17:00
Украинская позиция в Донбассе взмыла в воздух от мощного взрыва: ВСУ подсчитывают потери
16 июня 2020, 03:00
"Стыдно быть гусским": Одно напоминание имён кающихся в стиле Ахеджаковой вызвало "бурю"
19 июня 2020, 07:00
"Ликвидировали по личному приказу": Какую реакцию запустит смерть Игнатьева, предугадал журналист
15 июня 2020, 12:00
"Putin says": Слова президента России о бунте в США растащили на цитаты мировые СМИ
16 июня 2020, 19:00
Госпереворот и смещение Авакова: ЦРУ развернуло на Украине мощную кампанию - СМИ
14 июня 2020, 17:00
Русский лидер перепишет историю мира: Предсказание Парацельса назвали роковым
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.