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СМИ: агент ГРУ выдавал себя за британских журналисток ради срыва дела Скрипалей

06 декабря 2020, 18:10  •  53 • Политика
Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Российский шпион якобы пытался выведать данные об отравляющем веществе
Английское издание The Telegraph выпустило неоднозначную статью, касающуюся дела отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По данным издания, спустя четыре недели после инцидента агенты ГРУ пытались помешать расследованию.
Британское СМИ, не предъявляя никаких доказательств этому, пишет о том, что были созданы электронные учетные записи под именами журналисток Telegraph Кейти Морли и Хелен Рассел. Авторы статьи утверждают, что их использовали для того, чтобы попасть в системы гослаборатории по исследованию химоружия Портон-Даун и МИД Великобритании.
Предполагается, что девушки были выбраны неслучайно. Ведь молодые блондинки точно бы заинтересовали работников ОЗХО, которые бы им ответили, ведь туда тоже были отправлены письма. Ее эксперты помогали Лондону выяснить, от чего пострадали Скрипали, а также они разрабатывали наказание для преступников.
Так, "Морли" сообщала, что ее газета взяла интервью у очевидца происшествия, но прежде, чем представить ранее неизвестные подробности миру, она хотела бы получить консультацию у специалиста. Детали материала предлагалось посмотреть во вложении письма. Однако эта атака не дала никаких результатов.
Издание пишет, что приказ о ней был выслан из Москвы, а исполнителем стала воинская часть 74455 ГРУ. Газета отмечает, что разведка считает – за письмами якобы стоял сотрудник ГРУ А.С. Ковалев.
Об этих атаках также говорится в отчете Министерства юстиций США, опубликованном в 2020-м. Якобы письма начали рассылаться 5 апреля, спустя два дня после того, как стало известно, что речь идет о "Новичке". ОЗХО же посоветовала "журналисткам" обратиться к властям Великобритании, дав три почты, которые также подверглись атакам. Но и они ни к чему не привели.

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