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СМИ: Администрация Порошенко уверена в получении транша МВФ при любых обстоятельствах

29 апреля 2018, 19:24  •  67 • Украина
Администрация президента Украины Петра Порошенко уверена в том, что новый транш Международного валютного фонда (МВФ) страна получит при любых обстоятельствах.
 
Reuters
 

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники.

Отмечается, что именно по этой причине ни парламент, ни правительство страны не спешат выполнять требования международной организации. В частности, в МВФ ранее призывали украинские власти создать антикоррупционный суд и повысить цены на газ, при этом данные шаги являлись условиями получения нового транша.

Уточняется, что уверенность властей подпитывает тот факт, что без новых кредитов и поддержки МВФ, гарантирующей возможность привлечения средств у других организаций или частных кредиторов, расплатиться по долгам будет трудновыполнимой задачей для Украины.

Ранее сообщалось, что пятый транш кредита МВФ может стать для Украины последним до 2020 года.

19 марта глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что организация приступает к масштабному пересмотру своей политики.

Главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал данный шаг МВФ.

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