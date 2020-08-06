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СМИ: 16-летний сын Лукашенко оказался оппозиционером

06 августа 2020, 10:40  •  295 • Политика
Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава Республики не видит своего отпрыска лидером Белоруссии
Сын действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай настроен оппозиционно по отношению к власти. Такое мнение выразил журналист Дмитрий Гордон.
По его словам, глава Республики не хотел бы видеть отпрыска своим преемником, так как не желает ему таких же проблем, как у него.
"Его сын Николай, который является оппозиционным человеком, смотрит практически все мои программы, и он сказал отцу, что с Гордоном нужно немедленно соглашаться делать передачу. И тот согласился. У него свое сформировавшееся мировоззрение. У него есть своя система ценностей", – заявил Гордон в эфире канала "Украина 24".
В конце Гордон пообещал опубликовать интервью с белорусским лидером в Сети. Президент впервые дал интервью для интернет-платформы, сообщает сайт сайт "Комсомольская правда".
"Утро.ру" сообщало, что Гордон заявил о готовности Лукашенко выдать задержанных в стране россиян украинской стороне. Минск может согласиться на экстрадицию арестованных в соответствии с белорусскими законами. Сам журналист признался, что хотел бы, чтобы россиян отдали в "руки закона" Киева.
Ранее стало известно, что Светлана Тихановская, кандидат в президенты Белоруссии, обратилась к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с призывом обеспечить справедливые выборы на пост главы Республики. Она добавила, что "не желает войны" с Александром Лукашенко.

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