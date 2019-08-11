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«Сместить законное правительство»: как Запад оказывает санкционное давление на Сирию

11 августа 2019, 04:24  •  84 • В мире
Санкции Запада против Сирии бесчеловечны и разрушительны, их жертвами становятся простые сирийцы, заявил спецдокладчик ООН Идрис Джазаири. Ранее представители международной организации уже сообщали о критической гуманитарной ситуации в САР. Как отмечают эксперты, ограничительные меры способствуют сохранению очагов терроризма в республике и негативно влияют на экономику. США и страны ЕС продолжат санкционное давление на граждан Сирии, чтобы добиться свержения Башара Асада, полагают аналитики.
 
Reuters © Ali Hashisho
 

Принятые рядом стран Запада ограничительные меры в отношении Сирии являются жёсткой блокадой, а сам санкционный режим — самым масштабным и запутанным, который когда-либо вводился против суверенного государства. Об этом заявил спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрис Джазаири.

В докладе функционер Всемирной организации подчеркнул, что санкции против САР прежде всего негативно сказываются на её гражданах.

«В целом всеобъемлющие экономические санкции, которые ряд государств и региональных организаций продолжают вводить в отношении Сирийской Арабской Республики, можно квалифицировать как положение, фактически представляющее собой жёсткую блокаду этой страны», — цитирует Джазаири РИА Новости.

Спецдокладчик ООН указывает, что эксперты оценивают эти меры как бесчеловечные и разрушительные, поскольку они ещё больше усугубляют положение сирийцев, переживающих гуманитарный кризис из-за затяжной войны.

Джазаири заявил об ужесточении запрета на экспорт нефти в Сирию и введении адресных санкций против компаний из Ирана и России. По его словам, эти шаги привели к бензиновому кризису в республике.

«Такие меры убийственно воздействуют на экономику САР и вынуждают правительство вводить систему нормирования бензина. Жертвами сложившейся ситуации становятся простые сирийцы», — говорится в документе. Кроме того, гражданское население Сирии лишилось доступа к жизненно важным медикаментам и необходимому медицинскому оборудованию.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассказал в беседе с RT, что ограничительные меры отпугивают компании, которые готовы участвовать в восстановлении Сирии и улучшать уровень жизни мирных жителей. 

«Это создаёт большую проблему внутри сирийского общества. Но вопрос в том, как один доклад, пусть даже и с правильными выводами, может повлиять на ситуацию? Скорее всего, этот документ не изменит международное мнение, но пойдёт на пользу союзникам Сирии», — отметил эксперт.

По его словам, смысл сохранения жёсткого санкционного режима в условиях гуманитарного кризиса заключается в том, чтобы «сместить законное правительство Башара Асада». 

«Страны Запада будут делать всё возможное, чтобы жизнь гражданского населения Сирии ухудшалась и дальше, подталкивая его к восстанию. «Хотите жить лучше — сначала свергните режим, который нам не нравится, и мы поможем вам жить лучше». Это политика, которую всегда проводил Запад и будет проводить её и дальше», — подчеркнул Солонников.

Гуманитарный кризис

В марте этого года региональный гуманитарный координатор ООН по сирийскому кризису Панос Мумцис заявил, что подавляющее большинство сирийцев живут ниже черты бедности. Он сообщил, что в гуманитарной помощи нуждаются жители Дамаска, Алеппо, Идлиба и Ракки, а также лица, находящиеся в лагерях беженцев.

«Для нас это всё ещё остаётся значительным гуманитарным кризисом, это второй по величине гуманитарный кризис, если учитывать ситуацию в Йемене, один из самых значительных в мире. Это нестандартная ситуация, когда необходимо оказывать помощь 11,7 млн человек, массивной доли населения», — отметил он перед началом третьей международной донорской конференции по оказанию помощи Сирии. 

По словам Мумциса, затяжной вооружённый конфликт привёл к тому, что до 85% сирийцев живут за чертой бедности, что ставит их в зависимое и уязвимое положение.

Несмотря на заявления функционеров ООН, страны Запада не спешат оказывать Сирии гуманитарную помощь или предпринимать какие-либо действия по улучшению жизни её граждан, отмечают эксперты. 

Так, в марте этого года Государственный департамент США распространил коммюнике, в котором говорилось, что Вашингтон, Берлин, Лондон и Париж не будут оказывать помощь в восстановлении Сирии, пока в стране не начнётся «подлинный политический процесс».

  • Сирийцы на фоне разрушенного дома
  • Reuters
  • © Khalil Ashawi

«Мы ясно заявляем, что мы не будем рассматривать вопрос о предоставлении или поддержке какой-либо помощи в целях восстановления до тех пор, пока не будет начат необратимый и заслуживающий доверия, предметный и подлинный политический процесс», — отмечалось в заявлении.

При этом Госдеп США сообщил, что Вашингтон намерен выделить $5 млн на финансирование «Белых касок». Ранее активистов этого движения неоднократно уличали в связях с организациями, признанными террористическими, а также в постановочных съёмках и провокациях.

Восстановление Сирии

Как отмечают аналитики, США и Евросоюз препятствуют реконструкции инфраструктуры Сирии через санкционное давление на ключевые секторы экономики страны. В частности, ограничительные меры не позволяют иностранным компаниям инвестировать в сирийскую экономику.

Об этом заявлял и президент страны Асад. Он отметил в марте этого года в ходе встречи с помощником министра иностранных дел КНР Чэнь Сяодуном, что война против САР теперь в основном ведётся в виде экономических санкций и блокады.

  • Разрушенный дом в Сирии
  • Reuters
  • © Aboud Hamam

Так, в начале июля этого года Королевская морская пехота Великобритании и правоохранительные службы Гибралтара задержали в Гибралтарском проливе иранский танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы, по подозрению в доставке нефти в Сирию в обход международных санкций.

МИД России осудил действия властей Гибралтара, подчеркнув, что рассматривает задержание судна и находившегося на нём груза как целенаправленную акцию с целью дальнейшего осложнения ситуации вокруг Ирана и Сирии.

Несмотря на введение странами ЕС санкций против САР, процесс восстановления республики продолжается. России, Сирии и их союзникам удалось за два года вернуть под контроль правительственных сил большую часть территории и сконцентрироваться на гуманитарном восстановлении страны, а также политическом урегулировании ситуации в рамках астанинского формата.

С середины июля 2018 года по апрель 2019-го были введены в эксплуатацию 138 объектов водоснабжения, 180 хлебопекарен, 631 электроподстанция, 14 299 промышленных предприятий, восстановлены 158 медицинских и 847 образовательных учреждений. За последние полгода к местам постоянного проживания из-за рубежа вернулись около 200 тыс. сирийцев.

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Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил в разговоре с RT, что американские и европейские санкции бьют прежде всего по мирному населению Сирии.

«По факту ограничительные меры способствуют сохранению очагов терроризма на территории этой страны. Смысл в том, чтобы законное правительство Сирии всё время испытывало дискомфорт и было объектом раздражения со стороны населения, которое пострадало в ходе войны и санкций. Они не сняты, потому что их задача ещё не достигнута — Асад сохранил власть», — пояснил эксперт.

ООН наконец увидела, что гуманитарная ситуация в Сирии ужасающая, отметил Алексей Мухин.

«При этом игнорируется тот факт, что Россия уже давно обращает внимание западных партнёров на эту ситуацию и призывает включаться в гуманитарные процессы в Сирии вместо того, чтобы фактически поддерживать террористов», — пояснил политолог.

По его словам, доклад ООН о ситуации в САР может положить начало позитивным процессам, которые через несколько лет приведут к изменению позиции по Сирии на Западе. 

«Сейчас они не хотят терять лицо и признавать, что были неправы. Но эти государства должны хотя бы участвовать в процессе восстановления Сирии, поскольку на них лежит прямая и непосредственная вина за то, что произошло с населением этой страны», — заключил Мухин.

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