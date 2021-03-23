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"Сместить ненависть": раскрыта причина санкций Украины против артистов из России

23 марта 2021, 16:40  •  258 • Политика
Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В черном списке значатся 23 фамилии
На Украине продолжают выдумывать законы, направленные против РФ и ее граждан. В этот раз украинцы решили ограничить в правах наших артистов – против них введены санкции. Зачем им это нужно, рассказал крымский политолог Иван Мезюхо.
По его мнению, такое решение принято по желанию украинской власти. Оно призвано "сместить ненависть... с Зеленского на Россию".
Ранее объявленная травля представителей российской эстрады продолжается и ускоряется, констатировал эксперт. Теперь в черном списке значатся больше двух десятков фамилий.
Украинская прокуратура несуществующей "Автономной Республики Крым" завела уголовное дело против артистов, участвовавших в концерте, посвященном открытию Крымского моста. Выступление состоялось почти три года назад, отметил аналитик.
Это не единственный подобный шаг Киева. Однако санкции вполне укладываются в замыслы о проведении так называемой "Крымской платформы", пояснил аналитик.
В то же время, украинским артистам хорошо в России. Вполне удобно и тем из них, кто негативно говорил о нашей стране, добавил Мезюхо в своем телеграм-канале.
Решением выше названного фейкового ведомства известным российским актерам и певцам запрещено бывать в Соборной. В список неугодных попали Лариса Долина, Александр Буйнов, Пелагея, Дмитрий Харатьян, Алена Свиридова, Денис Майданов, Жасмин, Олег Газманов, Валерия, Александр Маршал, Ольга Кормухина, Дима Билан, Юлианна Караулова, Григорий Лепс, Зара, Александр Скляр, Юлия Волкова, Роман Пашков, Марина Ким, Стас Пьеха, Наталья Колесникова (Майданова), Олег Шаумаров и Руслан Тагиев.
Ранее Киев наложил "максимальные санкции" против Натальи Поклонской и Сергея Аксенова. Их подозревают в "предательстве" госпереворота.

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