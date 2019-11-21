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«Смешу Россию!»: Ширвиндт и Чилингаров устроили в Кремле театр

21 ноября 2019, 21:09  •  20 • В России

В первом ряду удостоенных государственных наград в Екатерининском зале Кремля сидели люди, которые, кажется, были всегда: Александра Пахмутова, Татьяна Доронина, Магомедали Магомедов, Николай Рыжков, Артур Чилингаров, Владимир Спиваков. И сидевший рядом с ними 60-летний Олег Добродеев в этом ряду выглядел совсем юным человеком. А уж летчики «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, посадившие самолет в кукурузном поле, и вовсе мальчишками.

Командир аварийно севшего в Подмосковье Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин перед церемонией вручения государственных наград РФ в Кремле. Фото Михаил Метцель/ТАСС

И тем не менее, именно их диктор назвал первыми — звезды Героев России нашли своих героев. Звезды Героев труда получили почетный председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов и последний премьер СССР Николай Рыжков.

Владимир Путин вручил звезды Героев России летчикам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину.

- Я обещаю, сколько мне еще отпущено жить, я буду служить великой России, - заявил 90-летний Рыжков.

Владимир Путин и член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Николай Рыжков, получивший звание Героя Труда России. Фото Михаил Метцель/ТАСС

- Вы возглавляете потрясающую страну с талантливыми людьми, и мы не допустим, чтобы было хуже. Пусть все будет хорошо! - обратилась лично к президенту композитор Александра Пахмутова, которой Путин не только надел на шею массивную цепь высшей награды России — ордена Андрея Первозванного, но и трогательно поправил все ее элементы.

Глава ВГТРК Олег Добродеев, народная артистка СССР Татьяна Доронина, дирижер Владимир Спиваков, актер и режиссер Александр Ширвиндт получили орденскую ленту ордена «За заслуги перед Отечеством I степени», став его полными кавалерами.

Президент России Владимир Путин и дирижер Владимир Спиваков во время церемонии вручения государственных наград РФ в Кремле. Фото Михаил Метцель/ТАСС

Путин получил именную «Тройку» за открытие Центрального диаметра

- Обязательно надо сказать, что это надо разделить с родным коллективом, - пошутил Ширвиндт. - Но я столько разделил с родным коллективом, что это хочется оставить себе. Еще надо сказать, что расцениваю это как аванс, но какой аванс после 85 лет? Звучит подозрительно. Все говорят с этой трибуны «Служу России!», я тоже говорю «Смешу Россию!»

Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» были удостоены муфтий Равиль Гайнутдинова, легендарный хоккеист Борис Майоров и легендарная фигуристка Ирина Роднина, глава федерации профсоюзов Михаил Шмаков, глава РСПП Александр Шохин и полярник Артур Чилингаров. Чилингаров перепутал трибуны и хотел выступить от президентского пюпитра, но вовремя разобрался:

- Там еще рано!

- Надо начинать присматриваться! - не стал осуждать его Путин.

Владимир Путин и член комитета Госдумы РФ по международным делам Артур Чилингаров, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Фото Михаил Метцель/ТАСС

Народный артист России, ректор «Щуки» и актер театра Вахтангова Евгений Князев, получив орден за «Заслуги перед Отечеством IV степени», извинился:

- Я прошу разрешения уйти, у меня через 15 минут начинается спектакль, Герой Труда Василий Лановой меня ждет.

Президент попросил как можно скорее помочь выйти актеру из Кремля.

- Я глубоко убежден, что придет время, когда будут вручать орден Владимира Путина, - заявил глава профсоюза работников связи Анатолий Назейкин.

Владимир Путин вручает государственные награды. Прямая трансляция.

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