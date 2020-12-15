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"Смешно слушать": в Крыму ответили на угрозы Украины из-за продажи винзавода

15 декабря 2020, 13:00  •  47 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Киеву порекомендовали обратить внимание на собственные проблемы
Угрозы украинской стороны после продажи крымского винодельческого завода "Массандра" в адрес России смешны. Такое заявление сделал первый вице-спикер местного парламента Ефим Фикс.
Согласно приведенным данным, 14 декабря "Южный проект", принадлежащий банку-акционеру "Россия", стала владельцем 100% акций "Массандры" стоимостью в 5,3 млрд рублей. Позднее заместитель главы украинского МИД Эмине Джапарова заявила, что Россия должна понести ответственность за продажу завода, а решение юридически не соответствует требованиям закона.
Российский госслужащий отметил, комментируя заявления украинской стороны, что Киев "занимается ерундой" от скуки, так как Незалежная не имеет никакого отношения к тому, что происходит в пределах территорий РФ.
"Все эти угрозы даже смешно слушать, – заявил Фикс в интервью РИА Новости.
Также представитель крымского парламента посоветовал украинским властям обратить внимание на собственные внутригосударственные проблемы и не вмешиваться в дела Крыма, являющегося частью РФ.
Ранее Джапарова потребовала от немецкого автоконцерна BMW исправить настройки навигационных карт в автомобилях, где Крым обозначен частью Российской Федерации. По словам украинской чиновницы, европейские компании не имеют права на подобные действия.

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