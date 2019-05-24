Смешная шутка: Зеленский отмахнулся от петиции за его отставку

Автор:

Курганов Дмитрий

Зеленского попросили на выход

Менее чем за час петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского набрала более 25 тысяч подписей – именно такое число предусмотрено законодательством для того, чтобы она была рассмотрена главой государства. Её автор, Максим Безрук, утверждает, что голосование во втором туре, когда у украинцев остался выбор лишь между двумя кандидатами, было протестным. Люди отдавали свой голос не за шоумена, а против действующего на тот момент президента страны. По мнению Безрука, это говорит о том, что в реальности у Зеленского и в помине нет поддержки народа в 73%, которые он получил.

Также автор петиции отметил, что первые же действия и заявления Зеленского разочаровали избирателей, поскольку объединяясь вокруг своего кандидата, они ожидали других шагов, а новый президент эту консолидацию разрушил, да ещё и стал приписывать «своим прихотям народную волю». Видимо, Безрук имеет в виду, что глава государства даёт понять народу: раз вы меня выбрали, то мои решения на посту №1 – это и ваши решения. «Поэтому мы, народ Украины, требуем вашей немедленной отставки с должности президента Украины!» — резюмирует инициатор сбора подписей.

Битва петиций

На официальном сайте президента Украины была зарегистрирована ещё одна петиция, призывающая отправить избранного главу государства в отставку. Однако в обращении предлагается это сделать не сразу, а по истечению полугода, если он не выполнит своих предвыборных обещаний. Среди них перечислены лишение статуса неприкосновенности президента, высших чинов правительства, судей, депутатов и, как следствие, судебные процессы над теми из них, кто обворовывал собственную страну; пересмотр цены на услуги ЖКХ; достойная оплата труда, повышение размеров пенсий и социальных выплат до приемлемого уровня. Правда, она пока собрала лишь 8 тысяч голосов.

Впрочем, у сторонников Зеленского достаточно ресурсов, чтобы противостоять такого рода петициям. Только на его сайте зарегистрировано более 610 тысяч человек. А в Сети появились три контрпетиции: против отставки, за отмену петиции об уходе политика с поста и за отказ от рассмотрения петиции об отставке. Получился такой массированный удар по противникам Зеленского. С какой стороны ни зайди – везде у них найдётся ответ.

Фото: www.globallookpress.com

Смешная шутка

В любом случае, эксперты не видят ничего серьёзного в петиции Безрука. По их мнению, найти 25 тысяч человек среди сторонников Порошенко не составляет труда, в процентном соотношении это небольшое количество. «Сейчас мы видим, что все те, кто был у власти последние пять лет на Украине, вставляют Зеленскому палки в колеса», – отметил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в комментарии для Nation News.

В окружении Зеленского уже отреагировали на петицию за его отставку. Руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что это обращение расценивается не более чем шутка, пусть даже и смешная. По его словам, такие петиции не нуждаются в каком-то особом реагировании, поскольку процедура отставки главы государства прописана в законе. Также Богдан отметил, что в администрации президента понимают, что часть народа в той или иной степени не принимает первые шаги Зеленского. «Мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения и чтобы они стали нашими единомышленниками», — цитирует Богдана «112 Украина».

«Порохоботов» одолеть непросто

Согласно закону, именно руководитель президентской администрации первым даёт оценку петициям, набравшим необходимый минимум подписей. На этом основании глава государства принимает решение, как с ней поступить. Очевидно, что в данном случае, Зеленский отмахнётся от неё, как от назойливой мухи. Тем не менее, для избранного президента Украины это должно стать знаком, что просто ему на главном государственном посту не будет.

Например, лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот уверен, что в информационной войне у Зеленского мало шансов одержать победу. Такое мнение он высказал Царьграду. По его словам, ответственность за то, что сейчас происходит на Украине, лежит именно на избранном президенте, поскольку после переворота в 2014 году он «поддерживал вакханалию в стране».

Ю. Кот. Фото: www.globallookpress.com

Юрий Кот также отметил, что у Зеленского нет такой армии ботов, которая есть у Порошенко и его сторонников, поэтому бороться с ними и активизировать своих сторонников в соцсетях ему будет непросто. «Так что в Сети, я думаю, не последняя петиция по поводу его отстранения от власти. Ему будет очень сложно», – подчеркнул эксперт.

«Лифт» для народа

Сам же Владимир Зеленский 23 мая приехал на конференцию iForum, которая является крупнейшим в Украине ежегодным мероприятием, посвященным интернет-предпринимательству и новым технологиям. Глава Незалежной выступил с докладом, в котором обозначил будущее страны, и какими путями он намерен к нему двигаться. Например, в числе важных государственных задач Зеленский назвал появление в стране инфраструктуры для электромобилей и беспилотных летательных аппаратов. По словам украинского президента, среди чиновников он не чувствует себя так комфортно, как среди представителей IT-сферы.

«Гвоздём программы» стало представление новой системы взаимодействия государства и гражданского общества, которая получила название «Лифт». Зеленский рассказал о новой компьютерной программе, которая позволит гражданам напрямую общаться с его командой, присылать предложения по работе государственных структур и даже предлагать свои резюме на вакантные должности в правительстве или аффилированных с ним компаниях. Запуск системы назначен уже на ближайший понедельник, 27 мая.